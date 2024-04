Call of Duty: 27.000 Accounts gebannt – darunter auch Unschuldige

Call of Duty:

Mal wieder ließ Activision Blizzard den Bannhammer in "Call of Duty" schwingen. Das teilte CharlieIntel auf Twitter/X mit.

Seit eh und je treiben sich in „Call of Duty“ Cheater herum. Um dagegen besser vorzugehen, stellte Activision im Oktober 2021 das neue Anti-Cheat-System RICOCHET vor.

Schon tausende Spieler wurden seit der Einführung dieser Software gesperrt. Einer der größten Erfolge fand im März 2023 statt, als das verantwortliche Team 14.000 Cheater in nur 24 Stunden bannte.

Nun ist ein weiterer Erfolg gelungen: Am vergangenen Wochenende konnte Team Ricochet über 27.000 Accounts sperren.

#TeamRICOCHET hat über das Wochenende durch eine Reihe von verbesserten Erkennungssystemen über 27.000 Accounts identifiziert und gesperrt. Das Team arbeitet an einer neuen Reihe von Sicherheitsupdates und rechnet mit weiteren Bannwellen. Das Statement von Team RICOCHET

Viele ungerechtfertige Bans

Allerdings scheinen sich darunter auch Unschuldige zu befinden. So behauptet beispielsweise der Streamer BAMS von einem permanenten Bann.

Der Nutzer Serality weist auf „viele weitere ungerechtfertigte Bans“ hin. Seine ganze Timeline sei damit voll gewesen. Darunter würden sich einige befinden, die den Shooter seit Monaten nicht gespielt haben. Und auch der User Eross meint, die Software funktioniere nicht richtig. Die zuständigen Mitarbeiter scheinen demnach noch eine Menge Arbeit vor sich zu haben.

Am vergangenen Wochenende fand übrigens eine kostenlose Testphase statt, in der Interessenten die Möglichkeit hatten, „Modern Warfare 3“ kostenlos zu spielen.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist aktuell für 47,99 Euro im PlayStation Store erhältlich. Somit könnt ihr aktuell 40 Prozent sparen. Das Angebot gilt noch bis morgen Nacht.

Betroffen von den gesperrten Spielern ist auch „Call of Duty: Warzone“, das kostenlos spielbar ist. Der F2P-Shooter sowie „MW3“ sind mittlerweile in der dritten Season, die am 3. April startete.

