Deutscher Gamesmarkt 2023: Starkes Wachstum für Konsolen – PC & Spieleverkäufe rückläufig

In einem aktuellen Bericht liefert uns Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, interessante Statistiken zur Entwicklung, die der deutsche Spielemarkt 2023 hinlegte. Vor allem die Konsolen punkteten mit einem beeindruckenden Wachstum.

Wie sich einem aktuellen Bericht von Game, dem Verband der deutschen Videospielbranche, entnehmen lässt, legte der deutsche Markt für Videospiele im Jahr 2023 erneut ein solides Wachstum hin.

Demnach stieg der Umsatz mit Gaming-Hardware, Videospielen und passenden Abos oder digitalen Inhalten im letzten Jahr um sechs Prozent auf 9,97 Milliarden Euro. Dies ist laut Game ein deutlicher Anstieg, nachdem die Umsätze im Jahr 2022 lediglich um einen Prozent wuchsen. Auch wenn sich diese Zahlen sehr positiv lesen, offenbarte der deutsche Videospielmarkt 2023 ein Jahr der Gegensätze.

Denn während die Konsolen und auch der Umsatz mit Videospielen ein zum Teil beeindruckendes Wachstum aufwiesen, ging der Absatz von Gaming-PCs in Deutschland 2023 spürbar zurück.

Konsolen-Hardware als Wachstumstreiber

Laut Game gehörten die Konsolen im letzten Jahr zu den Wachstumstreibern des deutschen Gamesmarkts. Insgesamt stieg der Umsatz, der hierzulande mit dem Verkauf von Konsolen-Hardware generiert wurde, um beeindruckende 44 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Der Absatz von Konsolen-Zubehör wie Controller oder Headsets legte ebenfalls zu: um 32 Prozent auf 374 Millionen Euro.

In eine Krise scheint in Deutschland das PC-Gaming zu schlittern. Denn während die Konsolen maßgeblichen Einfluss an der positiven Entwicklung des deutschen Gamesmarkts im letzten Jahr hatten, sank der Umsatz mit Gaming-PCs beziehungsweise Gaming-Laptops 2023 auf 547 Millionen Euro. Dies entspricht einem Einbruch von 17 Prozent.

„Nur wenig besser sieht die Entwicklung beim Zubehör für Spiele-PCs aus, wozu spezielle Eingabegeräte ebenso gehören wie Grafikkarten und Co.: Hier gab es ein Umsatzminus von sieben Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro“, führte Game aus.

Umsätze mit Spielen steigen trotz sinkender Verkaufszahlen

Positiv entwickelten sich zudem die Umsätze beim Verkauf von Videospielen. Hier verbuchte der deutsche Markt 2023 ein Plus von vier Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Angesichts der zahlreichen großen Titel, die im letzten Jahr erschienen, bewege sich das Wachstum laut Game jedoch auf einem enttäuschenden Niveau.

„Die Anzahl der verkauften Spiele ist sogar um acht Prozent zurückgegangen“, so Game weiter. „Das Umsatzwachstum geht ausschließlich auf höhere Durchschnittspreise zurück. Viele Spielerinnen und Spieler scheinen sich hochkarätige Titel im vergangenen Jahr direkt zur Veröffentlichung gekauft und nicht erst auf die ersten Rabatte gewartet zu haben.“

Der Markt für In-Game- und In-App-Käufe wuchs im letzten Jahr um sechs Prozent und sorgte für Umsätze in Höhe von 4,7 Milliarden Euro. Nachdem Abo-Dienste wie der Xbox Game Pass, PlayStation Plus oder EA Access in den letzten Jahren kontinuierlich zulegten, scheint sich der deutsche Markt für Abo-Angebote mittlerweile auf einem soliden Niveau stabilisiert zu haben.

2023 ging der Umsatz hier von 867 auf 860 Millionen Euro zurück.

Den kompletten Bericht zur Entwicklung des deutschen Games-Markts findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren