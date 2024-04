One Punch Man: Sony Pictures tauscht Autoren der Realverfilmung aus

One Punch Man:

Aktuell arbeitet Sony Pictures an einem Realfilm zu „One Punch Man“. Momentan wird das Drehbuch von Dan Harmon („Rick and Morty“, „Community“) und Heather Anne Campbell („The Twilight Zone“) überarbeitet.

Nachdem „One Piece“ mit seiner Live-Action-Adaption auf Netflix ein riesiger Hit wurde, folgen aktuell noch andere Anime-Formate. Nach „Yu Yu Hakusho“ und „Parasyte“ soll es auch zum Anime- und Manga-Hit „One Punch Man“ eine Realverfilmung geben.

Ursprünglich waren Scott Rosenberg und Jeff Pinker für das Drehbuch verantwortlich. Sie sind vor allem durch ihre Arbeit am Marvel-Film „Venom“ bekannt. Doch nun gibt es einen Wechsel.

One Punch Man: Drechbuchautoren ausgetauscht

Die beiden Drehbuchautoren Rosenberg und Pinker wurden durch Dan Harmon („Rick and Morty“, „Community“) und Heather Anne Campbell („The Twilight Zone“) ersetzt. Sie sind ab sofort für das Drehbuch zuständig und sind gerade dabei, es komplett zu überarbeiten.

Die beiden Drehbuchautoren sind durch ihre vorherigen Serien bestens für eine Realverfilmung geeignet. „One Punch Man“ ist vor allem durch seinen plumpen Humor bekannt, der auch in einigen Serien vorkommt, an denen Harmon und Campbell mitgewirkt haben.

Die Überarbeitung des Drehbuchs bedeutet wohl, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis die Dreharbeiten zur Realverfilmung starten. Dementsprechend liegt ein Starttermin wahrscheinlich noch in weiter Ferne.

Der Regisseur bleibt hingegen erhalten. Für die Realverfilmung von „One Punch Man“ ist Justin Lin verantwortlich. Er wurde unter anderem durch seine Arbeiten an der „Fast and the Furious“-Reihe bekannt.

„One Punch Man“ kann aktuell auf Crunchyroll gestreamt werden. Beim Streamingdienst sind alle 25 Folgen der beiden Staffeln erhältlich, die Folgen gibt es sowohl mit deutscher Synchronisation als auch im japanischen Originalton mit deutschen Texten.

Die Macher des Animes arbeiten momentan an einer 3. Staffel. Bislang gibt es noch keinen offiziellen Starttermin, dafür aber einen ersten Trailer.

Sowohl der Webcomic (2009) als auch der Manga (2012) laufen fort. Damit hat „One Punch Man“ bislang noch keine abgeschlossene Story. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Adaptionen es vom Franchise geben wird.

