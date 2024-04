The Wolf Among Us 2: Nachfolger meldet sich mit neuen Screenshots zurück

The Wolf Among Us 2:

Seit der Verschiebung auf 2024 und den Wechsel auf die Unreal Engine 5 im letzten Frühjahr wurde es recht still um "The Wolf Among Us 2". Heute erreichte uns endlich ein Lebenszeichen in Form neuer Screenshots.

Mittlerweile ist seit dem letzten Lebenszeichen von „The Wolf Among Us 2“ mehr als ein Jahr ins Land gezogen. Im März 2023 kündigte Telltale Games eine Verschiebung auf das Jahr 2024 an und begründete diesen Schritt mit dem Wechsel auf die Unreal Engine 5.

Nachdem es um den Nachfolger anschließend wieder recht still wurde, lieferte uns ein alter Bekannter in dieser Woche ein kurzes Update zum aktuellen Stand der Dinge. Die Rede ist von Geoff Keighley, dem Moderator und Produzenten der The Game Awards.

Via X (ehemals Twitter) wies Keighley darauf hin, dass sich „The Wolf Among Us 2“ derzeit in der Produktion beziehungsweise der aktiven Entwicklung befindet. Parallel dazu stellte Keighley ein frisches Screenshot-Quartett zu „The Wolf Among Us 2“ bereit, das wir natürlich zur Ansicht für euch eingebunden haben.

Engine-Wechsel sorgte für reichlich Arbeit

Im Zuge der Verschiebung von „The Wolf Among Us 2“ auf das laufende Jahr wies Jamie Ottilie, der CEO von Telltale, darauf hin, dass der Wechsel von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 den Entwicklern einiges an zusätzlicher Arbeit bereitete. So musste ein Teil der Assets beziehungsweise der Inhalte auf Basis der Unreal Engine 5 komplett neu entworfen werden.

Gleichzeitig betonte der CEO, dass sich Telltale die nötige Zeit nehmen wird, um ein fertiges Produkt abzuliefern. „Wenn wir dieses Spiel herausbringen und es ist nicht fertig, werden wir in Stücke gerissen“, so Ottilie.

„Die Erwartungen sind ziemlich hoch und wir wollen Zeit haben, sie zu erfüllen. Und wir wollen stolz darauf sein und wissen: Hey, das ist das beste Spiel, das wir hätten machen können.“

Crunch-Phase soll wenn möglich verhindert werden

Ein weiteres Thema, über das der CEO von Telltale seinerzeit sprach, sind Crunch-Phasen. Da Ottilie Zeiten, in denen Entwickler aufgrund der Fertigstellung eines Projekts massive Überstunden leisten müssen, aus eigener Erfahrung kennt, soll dem Team hinter „The Wolf Among Us 2“ solch ein Szenario im besten Fall erspart bleiben.

„Ich habe [Crunch] gemacht und möchte es nicht noch einmal machen. Und es ist nicht fair, das zu verlangen. Man kann sein Geschäft nicht danach ausrichten. Ja, es geht auch darum, eine gesunde Arbeitskultur zu erhalten. Wir wollen unsere guten Leute nicht ausbrennen lassen“, erklärte der CEO seinerzeit.

„The Wolf Among Us 2“ soll 2024 für den PC und die Konsolen erscheinen.

