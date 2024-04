EA Play: Packendes Star Wars-Abenteuer ab sofort im PS5-Abo verfügbar

Auch der US-Publisher Electronic Arts unterhält bereits seit einiger Zeit einen eigenen Abo-Service. Die Rede ist vom EA Play-Dienst, der in einer Standard- und einer Pro-Version zur Verfügung steht.

Unabhängig davon, welche Stufe ihr abonniert haben solltet, dürft ihr euch ab sofort über den nächsten namhaften Neuzugang im Abo freuen. Die Rede ist von „Star Wars Jedi: Survivor“, das genau wie der Vorgänger „Fallen Order“ bei den Entwicklern von Respawn Entertainment entstand. Auf Metacritic bringt es die PS5-Version auf eine Durchschnittswertung von stattlichen 85 Punkten.

Der User-Score liegt mit 6.7 zwar spürbar tiefer, ist in erster Linie jedoch den diversen technischen Problemen zum Launch geschuldet. Deutlich wohlwollender fallen die Nutzerwertungen im PlayStation Store aus. Hier liegt der durchschnittliche User-Score nämlich bei 4.51 von fünf möglichen Sternen.

Das Abenteuer von Cal Kestis geht weiter

Nachdem der Protatonist Cal Kestis in „Fallen Order“ nur knapp der sogenannten Order 66 entging und zu einem mächtigen Jedi-Ritter heranwuchs, durchreist er in „Survivor“ eine Galaxie, die immer tiefer in Dunkelheit zu versinken droht. Vom Imperium verfolgt, muss sich Cal am Rand der Galaxis neuen und bekannten Gefahren stellen.

„Als einer der letzten überlebenden Jedi-Ritter stellt sich Cal den dunkelsten Zeiten der Galaxis entgegen. Aber wie weit ist er bereit zu gehen, um sich selbst, seine Crew und das Vermächtnis des Jedi-Ordens zu schützen?“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter. Spielerisch wartet genau wie in „Fallen Order“ eine klassische Einzelspieler-Erfahrung.

Ihr erkundet sowohl vertraute Regionen als auch komplett neue Planeten und macht im Kampf Gebrauch von diversen Machtfähigkeiten und Lichtschwert-Kampfstilen, mit denen ihr eure Gegner in die Schranken weist.

Electronic Arts erhöhte kürzlich die Preise

Die Aufnahme von „Star Wars Jedi: Survivor“ erfolgt wenige Tage, nachdem die Verantwortlichen von Electronic Arts bei EA Play an der Preisschraube drehten. Sowohl die Standard- als auch die Pro-Stufe werden für neue Abonnentinnen und Abonnenten mit sofortiger Wirkung teurer.

Solltet ihr bereits ein laufendes EA Play-Abo euer Eigen nennen, wird euch eine Gnadenfrist von einem Monat eingeräumt. In diesem Fall treten die Preiserhöhungen erst am 10. Mai 2024 in Kraft.

Der Preis des Standard-Abos steigt von 3,99 auf 5,99 Euro monatlich. Das Jahresabo hingegen verteuert sich von 24,99 Euro auf 39,99 Euro. EA Play Pro war bislang für 14,99 Euro monatlich beziehungsweise 99,99 Euro im Jahres-Abo verfügbar.

Hier steigen die Preise auf 16,99 Euro beziehungsweise 119,99 Euro.

