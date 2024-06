Kingdom Hearts 4: Vorstellung auf dem Summer Game Fest? Veranstalter meldet sich zu Wort

Jüngste Gerüchte deuteten auf eine Vorstellung von "Kingdom Hearts 4" auf dem Summer Game Fest hin. Geoff Keighley nahm sich dem Thema in einem Stream an.

Das Summer Game Fest ist prall gefüllt mit Spielen, wie eine jüngst veröffentlichte Liste mit 55 teilnehmenden Partnern nahelegt. An Spielevorstellungen mangelt es demnach nicht. Und erste Games, die im Zuge der Show mit einem kleineren oder größeren Auftritt vorgestellt werden, stehen längst fest.

Doch ist “Kingdom Hearts 4” dabei? Hierzu gibt es von Geoff Keighley höchstpersönlich eine Antwort, die Fans nicht in Entzückung versetzen wird.

Wird Kingdom Hearts 4 auf dem Summer Game Fest vorgestellt?

Um es kurzzufassen: Square Enix hat den Titel wohl nicht im Gepäck. So deutete Geoff Keighley an, dass “Kingdom Hearts 4” diese Woche nicht auf dem Summer Game Fest zu sehen sein wird. Fans, die auf den Auftritt hoffen, schalten demnach umsonst ein.

“Die Leute fragen ständig nach Kingdom Hearts“, wird Keighley zitiert. “Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es liegt daran, dass wir etwas zu Final Fantasy 7 Rebirth gemacht haben.” Allerdings würden sich die Leute diesmal selbst in eine Situation bringen, in der sie enttäuscht werden. “Aber ihr könnt weiter hoffen”, so der Moderator.

Trotz der Tatsache, dass “Kingdom Hearts 4” vor zwei Jahren angekündigt wurde, steht der Release-Termin aus. Ungewöhnlich ist das innerhalb der Reihe keinesfalls. Auch zwischen der Bestätigung und Veröffentlichung von “Kingdom Hearts 3” lagen einige Jahre. Hier erfolgte die Ankündigung bereits 2013, nachdem die Entwicklung 2005 mit den ersten Schritten begann. Auf den Launch mussten Spieler bis 2019 warten.

Zuletzt erwähnte ein Leaker einen möglichen Release von “Kingdom Hearts 4” im Jahr 2025. Da sich Square Enix nicht dazu äußert, sind derartige Angaben mit Vorsicht zu genießen – sofern sie nicht von Bilbil-kun und Co stammen.

Immerhin ist bekannt, dass Square Enix ein gefragtes Feature zurückbringen wird. Und auch die Frage, warum “Kingdom Hearts 4” so früh angekündigt wurde, ist längst geklärt.

