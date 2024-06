Elden Ring: Casual-Ansatz für mehr Spieler denkbar? FromSoftware äußert sich

Derzeit ist das Action-Rollenspiel "Elden RIng" wieder in aller Munde - dem Release des DLCs "Shadow of the Erdtree" sei Dank. Könnte der Millionenseller schon bald ein noch größeres Zielpublikum erreichen?

Bereits in seiner aktuellen Form ist „Elden Ring“ ein extrem erfolgreiches Spiel. Das zeigen nicht zuletzt die beeindruckenden Verkaufszahlen des Action-RPGs. Dennoch gibt es viele Gaming-Fans, die sich bisher nicht an den Titel herangetraut haben. Vor allem der hohe Schwierigkeitsgrad schreckt sie ab. Wäre es daher nicht an der Zeit für FromSoftware, ein deutlich leichteres Spiel auf den Markt zu bringen?

Wie stehen die Chancen für ein Elden Ring light?

Firmenpräsident Hidetaka Miyazaki stellte sich bei einem Interview im Rahmen der Veröffentlichung des DLCs „Shadow of the Erdtree“ den Fragen zahlreicher Pressevertreter. Dem britischen Magazin The Guardian gegenüber kam er auf die Möglichkeit zu sprechen, den Schwierigkeitsgrad bei künftigen Spielen des Entwicklerstudios deutlich nach unten zu schrauben. Wirklich gut kam diese Idee beim Japaner wohl nicht an.

„Wenn es wirklich unser Wunsch gewesen wäre, dass die ganze Welt dieses Spiel zockt, hätten wir einfach den Schwierigkeitsgrad immer weiter senken können. Doch das wäre nicht die richtige Herangehensweise gewesen. Hätten wir das gemacht, wäre es nicht das Spiel geworden, das es jetzt ist“, so Miyazaki.

Er erklärte weiter: „Dieses Gefühl, etwas Großes geleistet zu haben, nachdem man eine dieser Hürden überwinden konnte, ist ein fundamentaler Teil der Erfahrung. Diese Freude würde wegfallen, wenn wir den Schwierigkeitsgrad einfach senken. In meinen Augen würde es das gesamte Spiel zunichtemachen.“

Wie geht es bei Elden Ring weiter?

Gestern erfolgte der offizielle Startschuss für den umfangreichen DLC „Shadow of the Erdtree“ von „Elden Ring“. Fans haben demnach genug damit zu tun, sich durch die riesige Welt und die knallharten Bossgegner zu kämpfen.

Doch was passiert danach? Einen weiteren DLC für „Elden Ring“ wird es definitiv nicht geben. Erst vor kurzem hatte Miyazaki bestätigt, dass „Shadow of the Erdtree“ die erste und gleichzeitig letzte Download-Erweiterung sein wird. Weitere Updates sind hingegen definitiv fest eingeplant.

