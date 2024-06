PS5 und Xbox Series X/S: Großer Händler nimmt Disk-Spiele aus den Läden – Gerücht

Update: Das ging flott. In einem kurzen Statement bestätigte ein Sprecher von Game gegenüber Eurogamer, dass die aktuellen Berichte nicht den Tatsachen entsprechen.

„Diese Meldung ist absolut falsch“, so der Händler. „Game unterstützt weiterhin den physischen Gaming-Markt und bietet eine breite Palette an physischen Spielen, Hardware, Software, Zubehör und digitalen Geschenkkarten in Geschäften und online an.“

Ursprüngliche Meldung: In den vergangenen Jahren stieg der Anteil der digital verkauften Spiele auch auf den Konsolen massiv an. Eine Entwicklung, die sich unter anderem an Konsolen wie der Digital-Edition der PS5 oder der Xbox Series S bemerkbar macht. Hier verzichteten Sony beziehungsweise Microsoft auf ein optisches Laufwerk.

Im Januar dieses Jahres reagierte mit Walmart ein erster Handelsriese auf diese Entwicklung. Wie die in den USA führende Handelskette bekannt gab, wird zukünftig auf den Verkauf von Spielen auf Discs verzichtet. Target könnte ab 2025 folgen. Eine ähnliche Meldung erreichte uns nun aus Großbritannien.

Interessant ist in dem Zusammenhang, dass mit Game dieses Mal eine ehemals auf Videospiele spezialisierte Handelskette betroffen ist. Diese soll sich ebenfalls dazu entschieden haben, auf die Entwicklung der Branche zu reagieren.

Diese Pläne soll Game verfolgen

Wie „Gfinity Esports“ unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet, plant Game, den Verkauf von verpackter Software in den stationären Geschäften einzustellen. Zukünftig soll es nur noch möglich sein, Hardware oder physische Versionen von Videospielen über die offizielle Website von Game zu bestellen.

Anschließend können die Spielerinnen und Spieler ihre Produkte zu sich nach Hause oder in die nächstgelegene Game-Filiale liefern lassen. Offen ist laut den Quellen noch, ob es bei kommenden Konsolen weiterhin Launch-Events geben wird, die den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, eine neue Konsole vorzubestellen und sie ab Mitternacht am Launchtag abzuholen.

Überraschend dürfte der Schritt seitens Game nicht kommen. Schon Anfang 2024 reagierte die Kette auf den Siegeszug des digitalen Vertriebs und stellte ihr Geschäft mit Second-Hand-Spielen ein.

Mittlerweile wird ein Großteil der Game-Niederlassungen von Gaming-Artikeln und Nicht-Gaming-Spielzeugen eingenommen. Darunter bekannte Namen wie LEGO oder Barbie.

Verliert Game seine Identität?

Weiter berichtet „Gfinity Esports“, dass sich mehrere Angestellte von Game an die Redaktion wandten. In den entsprechenden Statements machten sie ihrem Unmut Luft und wiesen laut „Gfinity Esports“ darauf hin, dass sich Game mit den geplanten Schritten noch weiter von seiner ursprünglichen Identität als Videospielhändler entfernt.

„Anonyme Quellen bei Game, mit denen Gfinity gesprochen hat, haben ihre Enttäuschung über die Abkehr vom Verkauf von Videospielen zum Ausdruck gebracht“, heißt es dazu.

Und weiter: „Obwohl Spielwaren mittlerweile den Großteil des Ladenangebots ausmachen, äußerten sich Quellen frustriert über die Zerstörung der eigenen Identität des Ladens. Nach den Massenentlassungen herrscht wenig Vertrauen in die Marke.“

„Seit der Eröffnung der ersten Game-Filiale im Jahr 2002, der zuvor Electronics Boutique hieß, war der Laden die erste Adresse für neue physische Spiele und Videospielkonsolen. Jetzt, über zwanzig Jahre später, ist es immer noch ein Laden für Spiele, nur nicht für Videospiele.“

Die Verantwortlichen von Game äußerten sich zu den aktuellen Gerüchten bislang nicht.

