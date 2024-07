Elden Ring: Lore-Buch für Fans, die bis zu 1.000 Euro ausgeben möchten

Wie in anderen Spielen der japanischen Entwickler von FromSoftware wird den Spielern auch in „Elden Ring“ storytechnisch nichts geschenkt. Die Geschichte des Action-Rollenspiels wird vor allem durch die Spielwelt, durch kurze Gespräche mit diversen NPCs oder durch die Beschreibungen von Waffen und anderen Items erzählt.

Der YouTuber Geoff „SmoughTown“ Truscott möchte mit seinem Buch, das in Zusammenarbeit mit dem irischen Publisher Tune & Fairweather entstand, nun einen leichteren Zugang zu der Lore von „Elden Ring“ bieten. Allerdings ist das kommende Geschichts-Buch von der teureren Sorte und startet ab 250 Euro.

Lore-Buch erscheint in drei Versionen

Das Buch „Grace Given: The Mythology of Elden Ring“ erscheint in drei verschiedenen Versionen, die ab sofort vorbestellt werden können.

Die „günstigste“ Version des Buches ist die Collector’s Edition, für die Interessierte satte 250 Euro hinlegen müssen. Für die Limited Edition werden schon 700 Euro fällig. Die teuerste Version ist die Benefactor Edition, die nur bis zum 10. August 2024 für 1.000 Euro vorbestellt werden kann und danach nicht mehr erhältlich ist.

Der Inhalt des mehr als 500 Seiten starken Lore-Buches ist bei allen drei Versionen derselbe. Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen Editionen in der Aufmachung und den verwendeten Materialien. Bei der 250-Euro-Version von „Grace Given: The Mythology of Elden Ring“ liegt etwa ein beflockter Samtschuber bei, während es bei den teureren Versionen schon ein Holzschuber ist. Die Käufer der teuersten Benefactor Edition werden darüber hinaus namentlich auf den hinteren Seiten des Buches aufgeführt.

Berühmter Autor half bei der Kreation der Spielwelt

Das Buch „Grace Given: The Mythology of Elden Ring“ ist kein offizielles Produkt von FromSoftware oder Bandai Namco. Stattdessen ist dafür der YouTuber Geoff „SmoughTown“ Truscott verantwortlich, der auf seinem Kanal regelmäßig Videos über die Lore verschiedenster Videospiele veröffentlicht.

Bei der Erschaffung der Spielwelt von „Elden Ring“ half übrigens George R.R. Martin mit. Der Autor, der besonders für seine „Game of Thrones“-Vorlage „A Song of Ice and Fire“ bekannt ist, soll für Textfetzen über die Geschichte der Welt, ihrer Charaktere und Mythologie zuständig gewesen sein.

