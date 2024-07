Kingdom Hearts: In welcher Reihenfolge solltet ihr die Titel spielen? Square Enix liefert die Antwort

Am Wochenende stellte Square Enix ein umfangreiches Video zur "Kingdom Hearts"-Reihe zur Verfügung. Dieses verrät euch, in welcher Reihenfolge ihr die unterschiedlichen Titel in Angriff nehmen solltet, um die Geschichte bestmöglich nachvollziehen zu können.

Aufgrund der komplexen und teilweise sehr verschachtelten Geschichte stellt die „Kingdom Hearts“-Reihe vor allem Neulinge regelmäßig vor die Frage, in welcher Reihenfolge sie die diversen Ableger spielen sollten.

Sowohl auf Plattformen wie Reddit als auch in zahlreichen Gaming-Foren führte dieses Thema in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen. Ein offizielles Statement diesbezüglich erschien am Wochenende.

So veröffentlichte Square Enix ein Video, in dem auf die Reihenfolge eingegangen wird, in der die „Kingdom Hearts“-Abenteuer am besten in Angriff genommen werden sollten.

Diese Reihenfolge empfiehlt Square Enix

Doch welche Reihenfolge legt Square Enix neuen Spielerinnen und Spielern ans Herz? Wenig überraschend empfiehlt Square Enix, mit der „Dark Seeker“-Saga in die Welt von „Kingdom Hearts“ zu starten.

In diesem Fall bezieht sich der Publisher auf die „HD 1.5 + 2.5 ReMIX“ genannte Sammlung, die unter anderen den „Final Mix“ zu den ersten beiden“Kingdom Hearts“-Titeln sowie die Ableger „Re:Chain of Memories“ und „Birth by Sleep“ enthält.

Anschließend solltet ihr mit „Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue“ fortfahren. Diese Sammlung umfasst zwei Spiele und einen HD-Film, mit denen die Entwickler auf das Finale der „Dark Seeker“-Saga vorbereiten. Die empfohlene Reihenfolgte sieht hier wie folgt aus: „Dream Drop Distance“, „Kingdom Hearts χ Back Cover“ und „Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep“

Weiter geht es schlussendlich mit „Kingdom Hearts 3“ aus dem Jahr 2019. Weitere Details zur empfohlenen Reihenfolge und Eindrücke aus den unterschiedlichen Ablegern liefert euch Square Enix‘ Video.

Wann erscheint Kingdom Hearts 4?

Bereits im April 2022 kündigte Square Enix die laufenden Arbeiten an „Kingdom Hearts 4“ an. Leider wurde es in den letzten Monaten recht still um das Rollenspiel. Daher ist weiterhin unklar, wann mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release von „Kingdom Hearts 4“ zu rechnen ist.

Geht es nach dem bekannten Marvel-Insider Daniel Richtman, dann soll Square Enix intern eine Veröffentlichung im Jahr 2025 anpeilen. Zudem wies die bekannte und als verlässliche Quelle geltende Leakerin „Midori“ auf mögliche Online-Features und diverse Überraschungen hin, mit denen die Community nach dem ersten Trailer von „Kingdom Hearts 4“ nicht rechnen soll.

Aussagen, die Square Enix weder kommentierte noch bestätige.

Weitere Meldungen zu Kingdom Hearts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren