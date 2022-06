Kingdom Hearts IV: Weniger Disney als in früheren Teilen? Welten-Anzahl ist „begrenzt“

Tetsuya Nomura stellte sich im Interview mit GameInformer zahlreichen Fragen bezüglich „Kingdom Hearts IV“. Dabei sprach er nicht nur über mögliche „Final Fantasy“-Charaktere, sondern auch über den Stellenwert von Disney.

Zunächst einmal versichert der Game Director: Es werden auf jeden Fall ein paar Disney-Welten vorkommen. Zwar soll sich der Einfluss ein wenig anders anfühlen, doch es handelt sich definitiv um einen vertrauten „Kingdom Hearts“-Ableger.

„Es ist die Spieleserie, die sie kennen und lieben gelernt haben“, versichert Nomura.

Wegen der höheren Grafikqualität

Allerdings: Die grafischen Anforderungen sind mit jedem Teil gestiegen. Hinsichtlich der visuellen Qualität haben die Entwickler mittlerweile deutlich mehr Möglichkeiten. Deshalb ist die Welten-Anzahl „in gewisser Weise begrenzt“.

Nomura teilt dazu mit: „Im Moment überlegen wir, wie wir das angehen, aber es wird Disney-Welten in Kingdom Hearts IV geben.“

Vermutlich werdet ihr also weniger Disney-Welten erkunden, als es in früheren Ablegern der Fall war. Zumindest wissen wir schon einmal, dass Soras treue Gefährten Donald und Goofy erneut eine Rolle spielen. Außerdem deutete die letzte Szene des Ankündigungstrailers einen erneuten Auftritt von Hades an.

Welche Disney-Helden und -Schurken sonst noch vorkommen werden, erfahren wir zu einem späteren Zeitpunkt. Nach aktuellem Stand hat „Kingdom Hearts 4“ noch keinen Release-Zeitraum erhalten, weshalb die Veröffentlichung noch längere Zeit auf sich warten lässt.

Zum Schluss weist Nomura auf „Kingdom Hearts: Missing Link“ hin, dessen geschlossene Betaphase noch 2022 starten soll. Dieser Mobile-Ableger sei in mehreren Punkten mit dem vierten Hauptableger verbunden, weshalb neugierige Spieler einen Blick riskieren sollten. Dadurch erfahren sie nämlich einige neue Details zu „Kingdom Hearts IV“.

