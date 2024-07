Gears of War E-Day: Angeblicher Hinweis auf PS5-Version, doch Vorsicht

Mit “Gears of War E-Day” hat Microsoft Gaming während des jüngsten Xbox Games Showcase einen neuen Teil der populären Shooter-Reihe angekündigt. Die Veröffentlichung ist für Xbox Series X/S und PC geplant.

Microsoft wandelt sich gemächlich zu einem Multiplattform-Publisher, was spekulieren lässt, dass selbst Marken wie “Gears of War” früher oder später konkurrierende Konsolen erreichen werden.

Tatsächlich geistert derzeit das Gerücht durch das Internet, dass eine Stellenanzeige einen Hinweis auf die Veröffentlichung von “Gears of War E-Day” für Playstation liefert. Hier sollten die Erwartungen jedoch kräftig heruntergeschraubt werden.

Ist Gears of War E-Day für PS5 geplant?

Gesucht wird ein Senior Online Client Engineer, der bei The Coaltion an der “Gears of War”-Reihe mitwirken soll. „Als Teil des Online-Teams von The Coalition arbeitest du an Gears of War E-Day, dem nächsten Haupteintrag der Gears of War-Reihe“, heißt es in der Stellenbeschreibung.

Zu seinen Aufgabengebieten gehören künftig der Aufbau der Bereiche „In-Game-Wirtschaft und -Handel, Sitzungsverwaltung, Spielerstatistiken, benutzergenerierte Inhalte und Matchmaking“.

Der vermeintliche Hinweis auf eine PS5-Version soll eine der Qualifikationen liefern, die der Bewerber mitbringen sollte. Dazu gehören im Wortlaut: “Erfahrung mit Xbox Live, PSN, Steam oder anderen Online-Spielplattformen.”

Ist die PlayStation-Version von “Gears of War E-Day” hiermit in trockenen Tüchern? Keinesfalls. Es ist nicht einmal ein wirklicher Hinweis. Der Bewerber soll lediglich Erfahrungen mit einer Online-Gaming-Plattform mitbringen, wobei das PSN als eine der größten Plattformen dieser Art genügend Erfahrung sicherstellen dürfte. Das könnte die explizite Erwähnung erklären. Gleichzeitig ist das „oder“ zu beachten.

Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass selbst die “Gears of War”-Reihe irgendwann auf konkurrierenden Konsolen landen wird. Da es weiterhin eines der Vorzeigeprojekte der Xbox-Konsolen ist, klingt es wenig plausibel, dass Microsoft diesen Schritt wagen wird, solange das Konsolengeschäft noch ein Standbein der Spielesparte ist. Allerdings gab es auch hier gegensätzliche Gerüchte.

Eine weitere Generation wurde mehrfach bestätigt. Jedoch ist unklar, was Microsoft mit der nächsten Hardware im Sinn hat.

Keine Konsole mehr notwendig

Zunächst lockt das Unternehmen mit einem anderen Slogan. “Spielt mehr Spiele, keine Xbox erforderlich”, heißt es in einem Blog-Post zur Unterstützung des Xbox-Cloud-Gamings auf aktuellen Fire-Sticks. Im Zuge des Prime Days sind die Sticks mit einem deutlichen Rabatt im Angebot.

Für die Nutzung des Cloud-Gaming ist allerdings der Xbox Game Pass Ultimate erforderlich. Er kostet nach einer Preiserhöhung 17,99 Euro pro Monat.

Was glaubt ihr? Wird „Gears of War“ irgendwann auf PlayStation-Systemen landen?

Weitere Meldungen zu Gears of War E-Day.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren