PS5 und PS4: PS Store erhält offenbar schriftliche User-Rezensionen

Der PlayStation-Store bietet seit längerer Zeit die Möglichkeit, Spiele zu bewerten. Hierbei ist es möglich, den Games bis zu fünf Sterne zu verleihen. Die User-Meinungen werden zusammengerechnet und ergeben einen recht verlässlichen Gesamtscore. Im Fall von “GTA 5” etwa sind es basierend auf 719.000 Bewertungen im Schnitt 4,51 Sterne.

Da sich die PSN-Bewertungen auf die simple Vergabe der Sterne beschränken, liefert das System keine Hinweise darauf, warum ein bestimmtes Spiel beispielsweise abgewertet wird. Denn häufig ist gar nicht die Qualität des Spiels selbst der Auslöser, wie zum Beispiel die Text-Rezensionen auf Metacritc und Steam nahelegen. Es scheint aber, dass auch Sony nachziehen möchte.

Reviews mit Spoiler werden besonders gekennzeichnet

In den sozialen Netzwerken machen Nutzer des PlayStation-Stores auf eine Änderung des Bewertungssystems aufmerksam. Es befindet sich offenbar in der Testphase.

Das neue System, das weiter unten auf einem Bild abgelichtet ist, erlaubt Spielern, neben den üblichen Sternen eine schriftliche Meinung zu hinterlassen. Die Eingabe setzt sich aus den folgenden Punkten zusammen:

Bewertung (1 bis 5 Sterne)

Überschrift

Review des Spielers

Haken für Spoiler-Hinweis

Annahme der Geschäftsbedingungen

Im Fall des nachfolgenden Screenshots ist das Bewertungssystem des PlayStation-Stores anhand des Arrowhead-Shooters “Helldivers 2” zu sehen. In den sozialen Netzwerken berichten Spieler, dass sie auch für andere Titel Einladungen erhalten hätten. Hierbei fielen die ersten Beschränkungen auf.

“Ich habe eine E-Mail erhalten, in der ich gebeten wurde, FF7 Rebirth zu rezensieren, aber ich besitze es auf Disk und nicht digital und konnte es deshalb nicht rezensieren“, erklärt ein User auf Reddit. Auch andere Disk-Besitzer waren nicht in der Lage, sich am Bewertungssystem zu beteiligen.

Sony testet ein neues Bewertungssystem. (Bildquelle: Reddit)

Begeisterung und Befürchtungen

Wann das neue Bewertungssystem im PlayStation-Store vollständig verfügbar sein wird, ist noch offen. Doch allein der Hinweis auf die baldige Freischaltung löste bei vielen Usern Begeisterung aus.

„Cool“, schrieb ein Nutzer. “Manchmal wollte ich ein Spiel mit niedriger Bewertung spielen. Aber es gab keine Möglichkeit herauszufinden, was das Problem damit war.”

Aber auch gegensätzliche Meinungen kamen auf. So befürchten einige Nutzer des PlayStation-Stores, dass ein Chaos wie bei den User-Kritiken auf Metacritic entstehen könnte. Das dortige System wird häufig für eine persönliche Agenda oder andere nur bedingt mit dem jeweiligen Spiel zusammenhängende Äußerungen missbraucht.

Ebenfalls merkte ein Spieler an, dass die tatsächliche Spielzeit hinterlegt werden sollte, um die Aussagekraft eines User-Reviews wirklich einschätzen zu können. Es ist ein Feature der Steam-Reviews. Allerdings sind die bisherigen Sternewertungen noch weniger transparent.

Was haltet ihr von der neuen Bewertungsfunktion im PlayStation-Store? Werdet ihr es nutzen und eure Meinungen niederschreiben?

