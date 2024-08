Star Wars Outlaws: Neuer Trailer ermöglicht einen Blick auf die enthaltenen Planeten

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Star Wars Outlaws“ wiesen die Entwickler von Ubisoft Massive darauf hin, dass sich „Star Wars“-Fans sowohl auf ganz neue als auch aus den Filmen bekannte Planeten freuen dürfen.

Unter den neuen Schauplätzen, die eigens für „Star Wars Outlaws“ erschaffen wurden, befindet sich beispielsweise der Mond Toshara. Zu den aus den Filmen oder anderen Medien bekannten Planeten, die im neuen Titel von Ubisoft Massive enthalten sind, gehören Tatooine oder der eisige Himmelskörper Kijimi.

Gleichzeitig dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit dem am Äußeren Rand liegenden Planeten Akiva und Canto Bight auf Cantonica freuen. Ein frisch veröffentlichter Trailer ermöglicht uns einen Blick auf einen Teil der enthaltenen Planeten.

Eine neue Geschichte im Star Wars-Universum

Spielerisch haben wir es bei „Outlaws“ mit dem ersten Open-World-Titel in der Welt von „Star Wars“ zu tun. Des Weiteren versprechen uns die Entwickler eine brandneue Geschichte, in der wir in die Rolle der jungen Schurkin Kay Vess schlüpfen. Diese kämpft für ein neues Leben in Freiheit und greift dabei auf die Unterstützung von Begleitern wie der niedlichen Kreatur Nix zurück.

Auch wenn Kay bei ihrem Ziel vor kriminellen Aktivitäten nicht zurückschreckt, solltet ihr bei „Outlaws“ nicht mit einem „GTA“ im „Star Wars“-Universum rechnen. Wie kürzlich bekannt wurde, ist es nämlich nicht möglich, friedliche Zivilisten zu bestehlen oder gar zu töten.

Wer auf der Suche nach einer authentischen und nostalgischen „Star Wars“-Erfahrung sein sollte, kommt in „Outlaws“ dank des Cinematic-Modus auf sein Kosten. Der Modus stellt das Spielgeschehen im 21:9-Format dar.

Darüber hinaus repliziert das Entwicklerteam die Linsen, die Lucasfilm seinerzeit nutzte, um die Episoden vier bis sechs zu drehen.

Ubisoft plant eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung

Vor wenigen Tagen ging Ubisoft auf die Post-Launch-Unterstützung von „Star Wars Outlaws“ ein. Wie der Publisher bekannt gab, umfasst diese zwei zusätzliche Story-DLCs, in denen unter anderem ein Wiedersehen mit alten Bekannten wartet.

Zudem könnten die Entwickler nach dem Release ausgewählte Features nachreichen.

Darunter einen New Game Plus-Modus. Wie Creative Director Julian Gerighty auf Nachfrage einräumte, wird dieser zumindest zum Launch kein Bestandteil von „Star Wars Outlaws“ sein. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass ein New Game Plus-Modus nach dem Release folgt. Die entsprechende Nachfrage seitens der Community natürlich vorausgesetzt.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren