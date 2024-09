Nach Black Myth Wukong: Weiteres Action-RPG lässt Xbox-Spieler länger warten

Spieler auf der Xbox müssen erneut auf eine Neuerscheinung warten. Das italienische Soulslike "Enotria: The Last Song" wurde für die Plattform auf unbestimmte Zeit verschoben.

Schlechte Nachrichten für Spieler auf der Xbox: Wie die Entwickler von Jyamma Games mitteilen, wird das von der italienischen Folklore inspirierte Soulslike „Enotria: The Last Song“ für Microsofts Plattform auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Studio gibt als Grund „Herausforderungen“ an, die Veröffentlichung auf der Xbox verzögern sollen. Jacky Greco, der CEO von Jyamma Games, findet auf dem Discord-Server zum Spiel deutlichere Worte und macht Microsoft selbst für den Umstand verantwortlich.

„Sie interessieren sich nicht für Enotria und auch nicht für euch“

„Enotria: The Last Song“ sollte am 19. September 2024 eigentlich neben der PlayStation 5 und dem PC auch für Xbox Series X|S erscheinen. Nun ist jedoch nicht klar, wann der Titel für Microsofts Konsolen erscheinen kann.

In einer offiziellen Erklärung entschuldigt sich das Studio Jyamma Games für den Aufschub. „Leider sind wir trotz unserer besten Bemühungen und der harten Arbeit unseres engagierten Teams auf Herausforderungen gestoßen, die unsere Veröffentlichung auf der Xbox-Plattform verzögert haben“, so das Studio in einer offiziellen Erklärung.

Auf dem Discord-Server zum Spiel gibt Jacky Greco, der CEO des Entwicklers, Microsoft direkt die Schuld. „Ihr könnt Xbox fragen, warum sie uns seit zwei Monaten nicht geantwortet haben. Offensichtlich interessieren sie sich nicht für Enotria und auch nicht für euch“, schimpfte Greco. „Der Kontext ist die Eröffnung einer Store-Seite und die Einreichung. Wir haben eine fertige Version für die Xbox Series X|S, aber wir können nicht mit der Einreichung und Veröffentlichung fortfahren. Ich habe eine Menge Geld für die Portierung ausgegeben und sie haben beschlossen, uns zu ignorieren.“

Erneut verzögert sich ein Spiel

„Enotria: The Last Song“ ist jedoch nicht das erste Spiel, auf das die Xbox-Spieler länger warten müssen. Auch das Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ ist für PS5 und den PC, jedoch bislang nicht für Xbox Series X|S erschienen.

Gerüchten zufolge soll ein Exklusivvertrag den Release auf Microsofts Konsolen verhindern. Diese Behauptung ist jedoch umstritten.

Möglich seien auch technische Probleme, wie es schon bei „Baldur’s Gate 3“ der Fall war. Weder Microsoft noch Sony oder die „Black Myth: Wukong“-Entwickler von Game Science haben sich bislang zu den Spekulationen geäußert.

Quelle: Push Square, Windows Central

