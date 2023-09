Enotria: Das italienische Soulslike zeigt sich im Gameplay-Trailer

„Enotria: The Last Song“ soll im kommenden Jahr erscheinen. Für einen besseren Einblick ins Spiel gibt es nun einen Gameplay-Trailer, der wichtige Mechaniken des Spiels erklärt.

Besucher und Besucherinnen der gamescom 2023 dürften bereits das erste Mal auf „Enotria: The Last Song“ getroffen sein. Der Titel war auf der diesjährigen Videospielmesse in Köln vertreten und für gleich zwei Awards nominiert.

Publisher und Entwickler Jyamma Games zeigt nun einen neuen Technical-Showcase-Trailer, in dem der Game Director des Teams auf die Verbesserungen seit dem Umzug auf die Unreal Engine 5 eingeht.

Diese Verbesserungen gibt es mit Unreal Engine 5

In dem Video wird der Hauptcharakter des Spiels präsentiert. An seinen Armen ist die Macht von Ardore zu sehen, mit der die Realität dynamisch verändert werden kann. Mit der Macht können wir beispielsweise zwischen Umweltzuständen wechseln, um Rätsel zu lösen.

Des Weiteren geht der Trailer auf die Masken ein. Dabei handelt es sich um spezielle Ausrüstungsgegenstände, die von starken Gegnern fallengelassen werden können.

Mit dem Wechsel zur Unreal Engine 5 wurden unter anderem die Kampfanimationen überarbeitet. Im Trailer sind einige Kampfszenen zu sehen, in denen die Bewegungen durch Motion Capture entstanden sind. Auch auf die unterschiedlichen Waffenarten bekommen wir einen kurzen Blick.

Die Landschaft in „Enotria: The Last Song“ ist an das Mediterrane angelehnt. Sonnenblumenfelder im Sonnenuntergang und antike Ruinen sind durch ein tolles Licht- und Schattenspiel optimal in Szene gesetzt, was dem Game Director zufolge durch die Unreal Engine 5 möglich wurde. Die Reise startet in Quinta, einer kleinen Stadt, die genau so in Italien stehen könnte.

Die Bosse, denen wir im Laufe des Spiels begegnen, haben jeweils ihren eigenen beeindruckenden Ort und eigene Mechaniken, die es zu schlagen gilt. Sie entstammen der italienischen Folklore und Geschichte.

