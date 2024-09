PlayStation: Konsole bleibt trotz PC-Content im Fokus – Nishino nennt Vorteile

Seit Juni dieses Jahres sind Hideaki Nishino und Hermen Hulst für die Leitung von PlayStation verantwortlich. Der Erstgenannte davon erklärte nun, wie die zukünftige Hardware-Strategie von Sony Interactive Entertainment aussieht.

Dabei gab Nishino klar zu verstehen: Die stationäre Konsole bleibt das Kerngeschäft, aber die Entwicklerteams werden weiterhin Inhalte für den PC entwickeln. So möchte das Unternehmen den „Gesamtanteil am Spielemarkt“ steigern und letztendlich ein „breiteres Spektrum an Kunden“ erreichen.

Warum er die Konsole nach wie vor im Vorteil sieht, erklärte er folgendermaßen: „Ich denke, dass viele Spiele auf Mobile-Geräten mit Werbung versehen sind, und PCs sind schwierig einzurichten. Mit PlayStation kann man die gekauften Inhalte sofort nach dem Einschalten erleben. Die Produkte werden in den Stores, in denen man Software kauft, deutlich angezeigt, so dass es ein intuitives Erlebnis ist.“

Über die Vorteile der Konsole gegenüber dem PC sprach Nishino bereits im Dezember 2023. Auch hier wies er auf die einfache Handhabung und zudem die geringeren Kosten hin. Zudem würde die Nutzerbasis dadurch über das gleiche technische Niveau verfügen.

„Fortschrittlichste Technologie“ in der PlayStation 5 Pro verbaut

Zur kürzlich vorgestellten PS5 Pro verlor Nishino ebenfalls einen Satz: „Wir haben die fortschrittlichste Technologie eingebaut, damit das Bild so reibungslos läuft, wie es die Spieler verlangen.“

Die zusätzliche Leistung hat natürlich einen stolzen Preis. Satte 800 Euro werden die Spieler hierzulande zahlen müssen. Weil sich die Zeit der günstigen Konsolen generell dem Ende zuneigt, überlegen viele mittlerweile, auf den PC umzusteigen. Doch hier muss der Spieler noch deutlich mehr Geld investieren, um in den Genuss der PS5-Pro-Performance kommen. Zwar entfallen monatliche Kosten fürs Online-Gaming, doch die wegfallende Spielebibliothek macht einen Umstieg nicht so simpel wie erwartet.

Im Übrigen bietet Sony inzwischen generalüberholte PS5-Konsolen an:

Wie toll ein Spiel auf der Upgrade-Konsole aussehen kann, veranschaulichte kürzlich Digital Foundry. Das Anfang des Jahres veröffentlichte „Final Fantasy 7 Rebirth“ sieht wesentlich besser aus, haben die Tester festgestellt. Und auch „Black Myth: Wukong“ könnte für die PS5 Pro wie geschaffen sein.

Quelle: Nikkei

Weitere Meldungen zu PS4, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren