PlayStation: So geht es weiter – Nishino und Hulst sprechen über “aufregende Zukunft” und „neue Struktur“

Nach Jim Ryans Weggang hat Sony Interactive Entertainment eine neue Führung. Beide melden sich in einer gemeinsamen Botschaft zu Wort und versprechen aufregende Zeiten.

PlayStation hat eine neue Führung. Nachdem Jim Ryan in diesem Jahr in den Ruhestand ging, übernahm ein Duo seinen Posten. Hideaki Nishino und Hermen Hulst, fortan CEOs der Bereiche Studio Business Group und Sony Interactive Entertainment, nahmen den Führungswechsel zum Anlass, um sich an die Fans und Mitarbeiter zu wenden.

Die Worte der beiden Manager klingen danach, dass man bei PlayStation gleichermaßen auf Tradition und Neuerungen setzen wird. Unter anderem möchte das Führungsduo die Platform Business Group, die für Technologie, Hardware und Netzwerkdienste verantwortlich ist, näher an die Studios Business Group heranzuführen. Letztere steht hinter den First-Party-Inhalten und Markenerweiterungen. Ziel sei es, der „wachsenden Community mehr Erfahrungen“ zu bieten.

Zunächst sei es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und das Geschäft ganzheitlich zu überprüfen. So möchte Sony Interactive Entertainment mit einer “neuen Struktur vorankommen“, die das Beste aus PlayStation herausholt und zu “unglaublichen Erfahrungen” führt.

PlayStation macht nicht alles richtig und bedankt sich

Nishino und Hulst nutzten die Gelegenheit, um sich bei den PlayStation-Spielern zu bedanken. Frei nach dem Motto, dass niemand alles richtig macht, betonen die beiden Manager, dass man lernen, zuhören und sich anpassen müsse.

“Die PlayStation-Community ist das Herzstück unserer Arbeit. Auch wenn wir nicht immer alles richtig machen, hören wir immer zu, lernen, wachsen und passen uns an. Vielen Dank, dass ihr uns in den letzten dreißig Jahren begleitet habt. Wir schätzen unsere Community und möchten transparent sein und so viel wie möglich über unsere aufregende neue Organisationsstruktur mitteilen“, heißt es.

In einem offenen Brief an die Mitarbeiter sprechen Nishino und Hulst von den sich ändernden Marktbedingungen, die unter anderem auf sich verändernde Technologien zurückzuführen sind.

Hier sieht man sich insgesamt aber gut aufgestellt: “Die inspirierenden technischen Talente in unseren Entwicklungsteams treiben die Entwicklung modernster Hardware und Dienstleistungen voran, geben Spieleentwicklern die besten Tools an die Hand und sorgen dafür, dass die Spieler die besten Erfahrungen machen können. Wir sind eine SIE, und wir alle sind wichtig, um diese erstaunlichen Erfahrungen zu liefern und an unserem anhaltenden Erfolg teilzuhaben.”

Die nächste neue Hardware könnte die PS5 Pro sein:

Kurs für die Zukunft der interaktiven Unterhaltung definieren

Während die Erwartungen an Sony Interactive Entertainment hoch seien, müsse Sony in dieser Sparte auch an der Rentabilität arbeiten. Gleichzeitig habe die Technologie die Art und Weise, wie Spiele produziert und gespielt werden, grundlegend verändert. Das ging mit einer steigenden Zahl an Spielern einher. Wie schon Microsoft scheint auch Sony darauf aufbauend einen Wandel voranzutreiben, der weitere Plattformen jenseits der Konsolen einbezieht.

Im Schreiben an die Mitarbeiter klingt das Ganze allerdings recht allgemein. “Wir haben erkannt, dass sich die Welt weiterentwickelt und wir müssen uns auf ein Wachstum in diesem Umfeld vorbereiten. Durch Zusammenarbeit und Innovation zeichnet sich SIE sowohl bei der Erstellung von Inhalten als auch bei technologischen Fortschritten aus, wobei wir die Spielelandschaft ständig neu gestalten und einen Kurs für die Zukunft der interaktiven Unterhaltung festlegen.”

Schon Anfang des Jahres wurde die Strategie umrissen:

Strenge und Klarheit in den Geschäftsbereichen

Abschließend gingen Nishino und Hulst auf die Doppelführung ein, die bei Sony Interactive Entertainment ungewöhnlich sei. Sie soll letztlich die “Kreativität und Innovation fördern”, während man nach neuen Wegen sucht, um “das Unternehmen zu vergrößern”.

“Zwei getrennte Geschäftsgruppen werden es uns ermöglichen, mehr Strenge und Klarheit in unseren Geschäftsbereichen zu haben, während SIE weiter wächst und sich entwickelt“, heißt es im weiteren Wortlaut.

Das Führungsduo möchte sich Zeit nehmen, um in die neuen Rollen hineinzuwachsen und ein Verständnis für die verschiedenen Aspekte zu entwickeln. In den kommenden Wochen sollen regelmäßig Informationen folgen, zumindest gegenüber den Mitarbeitern.

Die komplette Botschaft zur “Zukunft von Sony Interactive Entertainment” lest ihr auf der offiziellen Webseite der PlayStation-Sparte.

Weitere Meldungen zu Sony Interactive Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren