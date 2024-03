Jim Ryan: Zum Abschied gibt es einen Wackelkopf, aber ihr müsst etwas dafür tun

Jim Ryan, der viele Jahre an der Spitze der PlayStation-Sparte war, zieht sich Ende März 2024 zurück. Vorläufiger CEO hinter den Geschäften von PlayStation Interactive Entertainment wird Hiroki Totoki.

Der langjährige Sony-Manager und neue PlayStation-Chef mahnte in den vergangenen Wochen die sinkenden Margen an und scheint die Wirtschaftlichkeit von PlayStation stärken zu wollen.

Jim Ryan als PlayStation-Stars-Kampagne

Welchen Herausforderungen sich Jim Ryan in Zukunft stellen wird, ist unklar. Fest steht aber, dass sich Spieler den langjährigen PlayStation-CEO in ihr PSN-Konto holen können. Sony hat eine digitale Bobblehead-Figur vorgestellt.

Der Wackelkopf ist Teil einer neuen Kampagne von PlayStation Stars und stellt Spieler vor die Herausforderung, sich mit einem der jüngeren PlayStation-Vorzeigespiele zu beschäftigen.

“Feiere mit uns Jim Ryan, der PlayStation 30 Jahre geleitet hat, indem du einen der zahlreichen Titel spielst, die er als CEO betreut hat”, schreibt Sony in der Beschreibung der PlayStation-Stars-Herausforderung.

Damit können Spieler “nebenbei” das digitale Sammlerstück freischalten. “Einen schönen Ruhestand, Jim”, so Sony abschließend.

Sechs Spiele sind in der Stars-Herausforderung aufgelistet. Dazu gehören:

Ratchet & Clank: Rift Apart

Destiny 2

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Marvel’s Spider-Man 2

The Last of Us Part 2

Ryan selbst bekam ein ganz anderes Geschenk:

Das ist PlayStation Stars

Falls ihr bisher nicht von PlayStation Stars gehört habt: Es handelt sich um eine Art Treueprogramm, das PlayStation-Spielern offensteht.

Hierbei gilt es, exklusive digitale Sammlerstücke oder Belohnungspunkte freizuschalten, indem Herausforderungen und Kampagnen absolviert werden. Mithilfe der PlayStation-App ist es möglich, die Fortschritte zu verfolgen.

Weitere Herausforderungen laufen derzeit unter anderem zu “MLB: The Show 24”, “Marvel’s Spider-Man 2” und “Rise of the Ronin”. Gleiches gilt für PS Plus- und PS VR2-Spiele, 20 Jahre “Far Cry” und weitere Themenschwerpunkte, die digitale Belohnungen bescheren.

Jim Ryan ist optimistischer denn je

Sony gab im vergangenen September bekannt, dass Jim Ryan nach fast drei Jahrzehnten in der PlayStation-Branche Ende März 2024 in den Ruhestand gehen wird. In seiner Stellungnahme erwähnte er die Herausforderungen, sein Privatleben in Europa mit seinen beruflichen Verpflichtungen in Nordamerika in Einklang zu bringen.

PlayStation werde immer ein Teil seines Lebens sein und Ryan sei optimistischer denn je, was die Zukunft von Sony Interactive Entertainment angeht.

“Ich möchte mich bei Mr. Yoshida dafür bedanken, dass er so viel Vertrauen in mich gesetzt hat und eine unglaublich einfühlsame und unterstützende Führungspersönlichkeit war”, so Ryan in seiner Stellungnahme.

Der anfangs erwähnte Hiroki Totoki übernimmt den Posten von Ryan nur vorläufig. Sony ist auf der Suche nach einem längerfristigen PlayStation-Chef. Zu den Herausforderungen der kommenden Jahre gehört nicht zuletzt die Gewinnspanne, die auf ein sehr niedriges Niveau sank. Auch Bungie knöpfte sich Totoki bereits vor.

