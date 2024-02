PlayStation: Jim Ryan richtet sich an Nachfolger und verrät seine Lieblingsspiele seit der PS1

Der Sony-Präsident und PlayStation-Chef Hiroki Totoki äußerte sich in den vergangenen Tagen ausgiebig zur PS5-Sparte und hob vor allem die Notwendigkeit hervor, die Gewinnspanne zu erhöhen.

Jim Ryan wiederum hielt sich zurück. Denn seine Tage an der Führung von Sony Interactive Entertainment sind gezählt. Offiziell ist seine Laufbahn Ende März beendet.

Kurz bevor Ryan endgültig als Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment zurücktritt, ließ er sich von Variety interviewen. Während des Gesprächs gab er seinen Nachfolgern eine Botschaft für die Zukunft auf den Weg.

Wie sollen wir das nur schaffen?

Ryan blickt auf eine 30-jährige Tätigkeit bei Sony zurück und ist dankbar, dass er “nicht in einer langweiligen Branche gearbeitet” habe. In seine Dienstzeit fiel unter anderem die Marktführerschaft der PS5, was der scheidende Chef gleichermaßen als die größte Herausforderung und größte Belohnung ansieht.

Es sei etwas, das Ryan nur nach außen eher ruhig und gelassen bewerkstelligt habe: „Es war meine Aufgabe, Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen“, betonte er und fügte hinzu: “Tatsächlich saß ich an meinem Esstisch, den Kopf in den Händen, und fragte mich, wie wir das schaffen sollten”, so Ryan.

PS5 Slim im Preis reduziert Jetzt bei Amazon bestellen: PS5 im Angebot

Als besonders herausfordernd stellte sich die Markteinführung der PS5 während einer weltweiten Pandemie dar. Der Großteil der Konsolen läuft in China über die Bänder. “Niemand kam dort rein”, so Ryan rückblickend.

Hinzu kam, dass sich die Entwickler von Spielen nicht treffen und sich während einer Pizza über ihre Arbeit austauschen konnten. „Und dann war da noch die nicht unwichtige Aufgabe, unser Produkt an unsere Kunden zu verkaufen, während der Einzelhandel komplett geschlossen war.“

Die Videospielbranche geriet nach der COVID-19-Pandemie in Turbulenzen. Im vergangenen Jahr und auch Anfang 2024 kam es zu Massenentlassungen. Ryan sieht darauf aufbauend eine “schwierige Zeit für viele” und betonte, dass man niemals das Gefühl haben sollte, dass etwas für immer ist.

Stets die Gamer-Community unterhalten

Bis ein endgültiger Nachfolger gefunden ist, leitet Hiroki Totoki die Geschäfte der PlayStation-Sparte. Der neuen Führung gibt Ryan einen Ratschlag mit auf den Weg, der seiner Meinung nach der „Eckpfeiler“ für SIE bleiben sollte.

“Vergiss nie, dass wir ein Unterhaltungsunternehmen sind. Wenn wir unsere Gamer-Community weiterhin unterhalten, erfreuen und überraschen, dann denke ich, dass Mr. Totoki und seine Nachfolger alles richtig machen werden”, so Ryan.

Doch was treibt den Manager in den kommenden Jahren an? Einzelheiten wollte Ryan nicht preisgeben, betonte aber: “Ich verfüge immer noch über enorme Ressourcen an Energie und Leidenschaft, die ich gerne auf etwas andere Weise einsetzen möchte.”

Er habe “ein paar Dinge in petto”, die sein Leben in eine etwas andere Richtung lenken werden.

Abschließend stellte sich der scheidende PlayStation-CEO der Frage nach den Toptiteln jeder Generation. Er selbst favorisiert die folgenden Games:

PS1: Ridge Racer – 1994

PS2: Grand Theft Auto 3 – 2001

PS3: Uncharted: Drake’s Fortune – 2007

PS4: Marvel’s Spider-Man – 2018

PS5: God of War Ragnarök – 2022

Die jeweilige Begründung könnt ihr auf Variety nachlesen.

Weitere Meldungen zu Jim Ryan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren