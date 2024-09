Kingdom Hearts 4: Ideal für Neueinsteiger – Nomura blickte selbst nicht mehr durch

In einem Interview mit dem japanischen Manga-Magazin Young Jump sprach Tetsuya Nomura über „Kingdom Hearts 4“. Aber auch die RPG-Reihe allgemein war ein Thema.

Der langjährige Mitarbeiter von Square Enix machte klar: Teil 4 wird mit der Intention entwickelt, Neulingen den Einstieg leicht zu machen. Weil eine neue Saga startet, sollten keinerlei Vorkenntnisse notwendig sein, was angesichts der bisherigen komplexen Story erfreulich ist.

Der 53-Jährige scheint bei der bisherigen Handlung selbst nicht mehr hundertprozentig durchzublicken. So teilte er mit, manchmal Videos auf YouTube zu schauen, die sich mit der Geschichte von „Kingdom Hearts“ beschäftigen. Auf diese Weise erfährt er selbst noch das ein oder andere Detail, das ihm möglicherweise entgangen ist.

Die Idee für Quadratum entstand zu Kingdom Hearts 1

Im bisher einzigen Trailer aus dem April 2022 sehen wir eine Welt, die stark an die japanische Hauptstadt erinnert. Wie Nomura anmerkte, handelt es sich hierbei nicht um eine 1:1-Umsetzung von Tokio. Zudem meint er, diese Umgebung „fühlt sich an wie ein Traum, eine Unwirklichkeit in der Realität“. Im Übrigen hatte der Entwickler bereits zur Zeit des ersten Teils die Idee einer solch unwirklichen Welt.

„Den Namen Quadratum gab es damals noch nicht, aber die Idee war da. Es war eine lange Vorbereitung auf den Tag, an dem ich diesen Punkt erreichen würde“, meint Nomura lachend.

Darüber hinaus dürft ihr natürlich noch andere Welten erkunden – darunter natürlich Disney-Schauplätze. Allzu viele solltet ihr aber nicht erwarten, da die Anzahl „in gewisser Weise begrenzt ist.“ Der Grund dafür ist die gestiegene Grafikqualität, weshalb die Spielwelten in „Kingdom Hearts 4“ wohl deutlich detaillierter als früher ausfallen.

Wann „Kingdom Hearts 4“ auf den Markt kommt, ist weiter ungewiss. Geht es nach dem Leaker Daniel Richtman, dann ist es 2025 so weit. Die Plattformen sind ebenfalls noch nicht bekannt. Wir können aber von einem Release für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC ausgehen.

Auch zum kommenden Mobile-Rollenspiel „Kingdom Hearts: Missing Link“ äußerte sich der Japaner kurz. Für die Geschichte sind Entwickler verantwortlich, die bisher noch nicht an der Reihe beteiligt waren. So soll für frischen Wind im Franchise gesorgt werden.

