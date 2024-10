Until Dawn: Launch steht bevor – Sony zelebriert Ankunft des Rebuilds

Until Dawn:

Sony versüßt den Fans die restliche Wartezeit bis zum Release der Neuauflage von "Until Dawn" auf ganz besondere Art und Weise.

Im Verlauf dieser Woche fällt endlich der Startschuss für das sogenannte Rebuild des Survival-Horrorspiels „Until Dawn“ auf der PS5 und erstmal auch auf dem PC. Wer nicht mehr so lange warten kann, um in die düster inszenierte Welt abzutauchen, dürfte sich über das just von Sony veröffentliche Schmankerl freuen.

So feiert Sony den Launch des Rebuilds von Until Dawn

Um den Fans die verbleibende Wartezeit so angenehm wie möglich zu gestalten, hat Sony einen brandneuen Trailer zur Neuauflage von „Until Dawn“ veröffentlicht. Dieser ist einen genaueren Blick wert: Das Video präsentiert einen Mix aus Gameplay-Szenen und zahlreichen Zwischensequenzen. Dadurch erhaltet ihr nicht nur einen Vorgeschmack auf die düstere Atmosphäre des Survival-Horrorspiels, sondern auch auf dessen grundlegende Story.

Des Weiteren dürfen die Fans auf diese Weise nochmals die im Vergleich zum Original deutlich verbesserte Grafik werfen. Vor allem der Einsatz einer aktuellen Version der Unreal Engine 5 samt dem Raytracing hebt die Präsentation des Rebuilds auf ein höheres Niveau.

Hinzu kommen moderne Simulationstechniken sowie Pre-Rendering, um mithilfe von möglichst realistischen Blut die einzelnen Verletzungen sehr authentisch darstellen zu können. Zudem zeigt sich das Spielgeschehen dank einer festen Schulterkamera aus einer völlig neuen Perspektive, was nicht nur dem allgemeinen Erlebnis, sondern auch dem Gameplay zugutekommen soll.

Schaut euch den Launch-Trailer der Neuauflage von „Until Dawn“ am besten gleich selbst mal an und fällt euer eigenes Urteil:

Wann kommt das Rebuild von Until Dawn auf den Markt?

Wer aufgrund der im Video gezeigten Szenen so richtig auf den Geschmack gekommen ist, kann schon sehr bald richtig loslegen. Sony und Entwickler Balistic Moon planen den Release der Neuauflage von „Until Dawn“ für den 4. Oktober 2024.

Demnach können sich die Fans ab diesem Freitag endlich in das überarbeitete Survival-Horrorspiel stürzen und dabei vor allem die aufpolierte Grafik genießen. Die Phase der Vorbestellungen läuft bereits seit dem August dieses Jahres. Wer sich also schon vorab ein Exemplar sichern möchte, kann dies noch schnell nachholen.

