PS5 Pro: Auch für PS VR2 gibt es einen entscheidenden Vorteil

Die in wenigen Wochen erscheinende PS5 Pro stellt ein Upgrade für die bestehende PlayStation-Generation dar. Neben der gesteigerten Performance für aktuelle Spiele bietet die Konsole auch Verbesserungen für ältere PS4-Titel, was insbesondere für Nutzer mit umfangreichen Bibliotheken von Vorteil ist.

Der PlayStation-Produktmanager Toshimasa Aoki widmete sich derartigen Verbesserungen und Vorteilen noch einmal in einem Interview mit 4Gamer (via PushSquare) und hob neben den Möglichkeiten, die sich für abwärtskompatible Spiele bieten, auch die Auswirkungen für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 hervor.

Motion-Sickness könnte verringert werden

Laut Aoki wird die PS5 Pro eine „Image Quality Boost“-Funktion bieten, mit der die kommende Konsole die Darstellung von PS4-Spielen erheblich verbessern kann. Diese Funktion ermöglicht nicht nur ein einfaches Upscaling, sondern optimiert auch die Performance von Titeln mit variablen Bildraten.

Zum Boost-Modus äußerte sich Sony schon im Rahmen der Ankündigung der PS5 Pro, sodass Aoki an dieser Stelle keine bahnbrechenden Neuigkeiten enthüllt. Allerdings sprach er auch die Vorteile an, die sich für Besitzer von PlayStation VR2 ergeben. So kann die Konsole dazu beitragen, die Motion-Sickness zu verringern.

Aoki erklärte, dass die gesteigerte Leistung der PS5 Pro weniger verlorene Bilder bedeutet, was direkt zur Reduzierung der Übelkeit beiträgt, die einige Leute bei der Nutzung des Headsets erleben. Letztlich soll eine erhöhte Bildrate und stabilere Performance ein komfortableres VR-Erlebnis ermöglichen.

Der PlayStation-Produktmanager im Wortlaut, nachdem er gefragt wurde, ob die PS5 Pro Vorteile für PS-VR2-Spiele ermöglicht: „Natürlich. Insbesondere bei VR-Hardware können Frame-Drops zu Game Sickness führen. Wenn man also die Leistung der PS5 Pro nutzt, um flüssiger zu spielen, kann man solchen Problemen leichter vorbeugen.“

In Zukunft möchte Sony überlegen, wie PSSR besser für PS-VR2-Spiele genutzt werden könne. Für PS5-Pro-Enhanced-Games spielt die Upscaling-Technologie eine zentrale Rolle und bereitet auch auf die PS6 vor.

PS VR2 erweitert die Kompatibilität

Mittlerweile profitieren nicht mehr nur PS5-Besitzer von PS VR2. Seit August ist das Headset mit dem PC kompatibel. Ermöglicht wird die Nutzung mit einer kostenlosen Steam-App, die auf Steam verfügbare VR-Apps und -Spiele unterstützt.

Die Vorbestellungen der PS5 Pro sind bis zum 10. Oktober 2024 über PlayStation Direct möglich. Nach dieser Einschränkung bieten auch qualifizierte Händler die Konsole im Vorverkauf an. Der offizielle Launch ist für den 7. November 2024 geplant, gefolgt von der ausverkauften Jubiläums-Edition am 21. November 2024.

