FBC Firebreak: Ungewöhnlicher Doppelschlag mit PS Plus und Game Pass

Sowohl PS-Plus Extra und Premium- als auch Game-Pass-Abonnenten erhalten die Möglichkeit, vom ersten Tag an auf Remedys Multiplayer-Shooter zuzugreifen.

Remedy Entertainment dringt mit dem gestern vorgestellten „FBC Firebreak“ in den Multiplayer-Bereich ein. Hiermit liefert das finnische Entwicklerstudio einen Koop-Shooter, in dem ihr euch mit zwei Freunden durch den Schauplatz von „Control“ ballert.

Ihr steuert Mitarbeiter des Federal Bureau of Control und müsst es mit bekannten, aber auch neuen Bedrohungen aufnehmen. Neben klassischen Schusswaffen kommen bestimmte Objekte zum Einsatz, die als „Ultimative“ bezeichnet werden und euch nützliche Fähigkeiten ausführen lassen.

In regelmäßigen Abständen sollen neue Inhalte hinzustoßen, aber um ein klassisches Live-Service-Spiel handelt es sich laut Remedy nicht. Daher müssen die Spieler keine Angst haben, etwas zu verpassen. Ein (Wieder)Einstieg soll jederzeit problemlos möglich sein.

Ein eher ungewöhnliches Verfahren

Wie der Gaming-Reporter Stephen Totilo anmerkte, wird „FBC Firebreak“ gleich am Veröffentlichungstag über PlayStation Plus Extra und Premium sowie den Xbox Game Pass spielbar sein. In den meisten Fällen erscheint solch ein Spiel entweder für den einen oder den anderen Dienst. Daher können wir von einer eher ungewöhnlichen Maßnahme sprechen.

Andere Beispiele für diese Vorgehensweise sind „Sea of Stars“ und „Knockout City“. Letzteres war ebenfalls ein Multiplayer-Spiel, dessen Server nach zwei Jahren abgeschaltet wurden. Um von Anfang an eine stabile Community aufzubauen, ist diese Maßnahme sicherlich sinnvoll. Letzten Endes entscheidet jedoch die Qualität, ob sich der Titel langfristig am Markt halten kann.

„FBC Firebreak“ kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Ein genauerer Zeitraum sowie ein konkreter Termin stehen noch aus.

