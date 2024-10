Red Dead Redemption: Native PS5-Version geleakt? Lebenslauf sorgt für Spekulationen

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte "Red Dead Redemption" in einer nativen Version für die PS5 erscheinen. Darauf könnte zumindest der Lebenslauf von Rockstar Games' Emma Anderson hindeuten. Natürlich immer vorausgesetzt, dass dem Ganzen kein Fehler zugrunde liegt.

In diesem Monat bereiteten Take-Two Interactive beziehungsweise die Entwickler von Rockstar Games einer 14-jährigen Wartezeit ein Ende und kündigten „Red Dead Redemption“ endlich für den PC an.

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich nach dem Release für die PS4 und die Switch im vergangenen Sommer eine weitere Portierung des Western-Hits in Arbeit befinden. Ihren Ursprung fanden die Gerüchte im Lebenslauf von Emma Anderson, die seit Juni 2023 als Production Coordinator bei Rockstar Games arbeitet.

Laut dem zertifizierten LinkedIn-Account von Anderson arbeitete sie in der Vergangenheit zum einen an der Switch-Version von „Red Dead Redemption“. Zudem taucht in ihrem Lebenslauf eine Version für die PS5 auf.

Ein Leak? Oder doch nur ein Tippfehler?

Schnell kam natürlich das Gerücht auf, dass sich die Angaben im Lebenslauf von Anderson auf eine native PS5-Version von „Red Dead Redemption“ beziehen könnten, die auf ihre Ankündigung wartet.

Zudem wurde spekuliert, dass die mögliche Umsetzung für die aktuelle Sony-Konsole eine Unterstützung der Anfang November 2024 erscheinenden PS5 Pro umfassen könnte.

Denkbar wäre allerdings auch, dass sich in dem Lebenslauf ein simpler Tippfehler eingeschlichen hat und dass sich Anderson bei ihren Referenzen einfach nur auf den PS4- und Switch-Release von „Red Dead Redemption“ im letzten Jahr bezog.

Da sich Rockstar Games zu den aktuellen Gerüchten bislang nicht äußerte, bleibt abzuwarten, ob wir es bei dem Eintrag auf LinkedIn mit einem Leak oder nicht doch einem Fehler zu tun haben.

Entwickler planten zunächst einen Xbox 360-exklusiven Release

Vor wenigen Tagen enthüllten die Kollegen von Digital Foundry ein interessantes Detail zu „Red Dead Redemption“, das Rockstar Games in dieser Form noch nicht öffentlich kommunizierte. Bekanntermaßen hatte die Xbox 360-Version des Western-Hits damals die Nase vorne, während die PS3-Umsetzung vor allem im Bereich der grafischen Details zurückstecken musste.

Eine Begebenheit, die laut Digital Foundrys Richard Leadbetter auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass „Red Dead Redemption“ zunächst als Xbox 360-Exklusiv-Titel geplant war.

„Wir haben viel über die Detail-Downgrades auf der PlayStation 3 gesprochen und er meinte im Grunde, dass es zum Zeitpunkt der Gestaltung der Karte keine konkreten Pläne für eine PS3-Portierung gab“, erklärte Leadbetter in einem Podcast.

Es ist ziemlich interessant, wie geheimnisvoll Rockstar ist, und es gibt wahrscheinlich eine Menge Anekdoten, von denen wir dort nie etwas erfahren werden.

