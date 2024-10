Red Dead Redemption: Endete fast als Xbox 360-Exklusiv-Titel – Das sind die Hintergründe

Zu den größten Hits der PS3- und Xbox 360-Ära gehörte zweifelsohne Rockstar Games' Western-Epos "Red Dead Redemption". Wie die Kollegen von Digital Foundry in ihrem wöchentlichen Podcast berichten, sahen die ursprünglichen Pläne der Verantwortlichen vor, dass PS3-Spieler leer ausgehen.

Als „Red Dead Redemption“ im Jahr 2010 das Licht der Welt erblickte, dürften sicherlich nur die wenigsten damit gerechnet haben, dass sich das Western-Abenteuer mit über 20 Millionen verkauften Einheiten zu einem durchschlagenden Erfolg entwickeln würde.

Anlässlich der kürzlich erfolgten Ankündigung von „Red Dead Redemption“ für den PC enthüllten die Technikexperten von Digital Foundry in ihrem wöchentlichen Podcast ein interessantes Detail zur Geschichte des Titels. Kurz nachdem Digital Foundry in einer Analyse die technischen Vorteile der Xbox 360-Version hervorhob, soll sich ein Entwickler von Rockstar Games an die Redaktion gewandt haben.

Laut dem zitierten Entwickler sind die sichtbaren grafischen Vorteile der Xbox 360-Fassung auf die Tatsache zurückzuführen, dass „Red Dead Redemption“ zunächst als Exklusiv-Titel für die Microsoft-Konsole geplant war.

Entscheidung zugunsten einer PS3-Version fiel erst später

An eine Umsetzung für die PS3 sollen die Verantwortlichen von Rockstar Games laut dem Entwickler zunächst gar nicht gedacht haben. Erst zu einem späteren Zeitpunkt entschied sich das Studio dazu, auch die PS3 mit „Red Dead Redemption“ zu versorgen.

Dies sei auch der Grund, warum das Western-Abenteuer auf der Xbox 360 die deutlich bessere Figur machte.

„Wir haben viel über die Detail-Downgrades auf der PlayStation 3 gesprochen und er meinte im Grunde, dass es zum Zeitpunkt der Gestaltung der Karte keine konkreten Pläne für eine PS3-Portierung gab“, erklärte Digital Foundrys Richard Leadbetter.

„Es ist ziemlich interessant, wie geheimnisvoll Rockstar ist, und es gibt wahrscheinlich eine Menge Anekdoten, von denen wir dort nie etwas erfahren werden.“

Western-Klassiker erschien für weitere Plattformen

Nach dem beeindruckenden Erfolg von „Red Dead Redemption 2“ entschieden sich Take-Two Interactive und Rockstar Games dazu, den ersten Teil noch einmal aufzugreifen und ihn einer neuen Zielgruppe zugänglich zu machen. Im Sommer 2023 kündigten die beiden Unternehmen zunächst einen Re-Release für die PS4 und die Switch an.

Zudem endete mit der Bestätigung von „Red Dead Redemption“ für den PC in diesem Monat eine 14-jährige Wartezeit.

Wie Rockstar Games in der offiziellen Ankündigung betonte, wird die PC-Version des Klassikers mit diversen grafischen Verbesserungen aufwarten. Hinzukommen PC-exklusive Features wie eine Unterstützung von 32:9-Monitoren sowie der Steuerung mittels der Maus und der Tastatur.

Der Release der PC-Version inklusive der „Undead Nightmare“-Erweiterung erfolgt am 29. Oktober 2024.

