Horizon Zero Dawn Remastered: Ein Schwergewicht – Downloadgröße der Neuauflage bekannt

In der nächsten Woche erscheint das von Nixxes Software entwickelte Remaster zu "Horizon: Zero Dawn" für den PC und die PS5. Ab sofort wissen wir, wie viel freien Speicherplatz wir auf der PS5 für die Neuauflage reservieren müssen.

Mit „Horizon: Zero Dawn Remastered“ feiert das erste große Abenteuer von Aloy aus dem Jahr 2017 in der nächsten Woche ein Comeback. Das von Nixxes Software entwickelte Remaster bietet allerlei technische Verbesserungen und erscheint für den PC und die PS5.

Dank PlayStation Game Size wissen wir ab sofort, wie viel freien Speicherplatz das Remaster von „Horizon: Zero Dawn“ auf der PS5 voraussetzt. So handelt es sich bei der Neuauflage um ein echtes Schwergewicht, da es der Download auf der PS5 auf eine Größe von 93,322 Gigabyte bringt.

Der Preload für Vorbesteller der digitalen Version startet am 24. Oktober 2024 und somit eine Woche vor dem Release von „Horizon: Zero Dawn Remastered“.

Diese Verbesserungen warten auf euch

Im Rahmen des Remasters bekommt das erste Abenteuer von Aloy diverse technische Verbesserungen spendiert. Beispielsweise versetzen euch die unterschiedlichen Grafikmodi in die Lage, „Horizon: Zero Dawn Remastered“ je nach persönlicher Präferenz in 30, 40 oder 60 Bildern die Sekunde zu spielen.

Des Weiteren sorgen neue Motion-Capturing-Aufnahmen und zusätzliche Kamerawinkel dafür, dass die Dialoge im Remaster deutlich dynamischer wirken als noch im Original.

Wie aus einer technischen Analyse von Digital Foundry hervorging, profitieren auch die Ausleuchtungen der Areale oder die Darstellung des Wassers sowie des Schnees von einer ausführlichen Überarbeitung. Alles in allem dürfen wir uns in „Horizon: Zero Dawn Remastered“ auf eine deutlich realistischere Darstellung der Welt einstellen.

Auch Features wie das 3D-Audio oder die exklusiven Funktionen des DualSense-Controllers bindet Nixxes Software in das Spielgeschehen ein.

Kostengünstiges Upgrade für Besitzer des Originals

„Horizon: Zero Dawn Remastered“ erscheint am kommenden Donnerstag, den 31. Oktober 2024 für den PC und die PS5. Im PlayStation Store schlägt die technisch überarbeitete Fassung des Action-Rollenspiels mit 49,99 Euro zu Buche.

Wer bereits das Original für die PS4 sein Eigen nennen sollte, kann seine Kopie einem zehn Euro teuren Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen. Zudem ist es möglich, seinen Spielstand von der PS4 in das PS5-Remaster zu übertragen.

„In einer fernen Zukunft, in der kolossale Maschinen die Erde beherrschen, überleben einige wenige Menschen in einzelnen Stämmen in den üppigen, überwucherten Ruinen unserer längst verlorenen Zivilisation“, so die offizielle Beschreibung.

„Schlüpfe in die Rolle von Aloy, einer ausgestoßenen Maschinenjägerin, und nimm Bogen und Speer in die Hand, um die Wahrheit ihrer Herkunft, einer geheimnisvollen Welt und ihres Schicksals aufzudecken und die Erde vor ihrem Untergang zu bewahren.“

