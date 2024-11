PS5 & PS4: Doppel-CEO-Besetzung birgt „Chancen und Risiken“

Im September 2023 kündigte Jim Ryan an, den Posten des CEO von Sony Interactive Entertainment zu räumen und das Unternehmen zum 31. März 2024 zu verlassen.

Im Mai dieses Jahres wiederum bestätigte Sony die Nachfolger von Ryan und gab bekannt, bei Sony Interactive Entertainment zukünftig auf eine Doppelspitze zu setzen. Während Hermen Hulst für die Software-Sparte der PlayStation Studios verantwortlich ist, kümmert sich Hideaki Nishino um den Hardware-Bereich.

In einem Interview mit Variety ging Nishino auf diese Personalentscheidung ein und sprach davon, dass diese für die PlayStation Studios beziehungsweise Sony Interactive Entertainment „Chancen wie Risiken birgt“.

Nishino erklärt den internen Ablauf

Wie Nishino ausführte, sollten wir die neue Doppelspitze von Sony Interactive Entertainment nicht als Co-CEOs sehen. Stattdessen kümmern sich sowohl Hulst als auch Nishino jeweils um ihren eigenen Bereich und versuchen, die bestmöglichen Entscheidungen für die Zukunft von Sony Interactive Entertainment zu treffen.

„Das sind keine Co-CEOs. Es sind zwei CEOs für das Unternehmen“, sagte Nishino. „Hermen macht sein Ding. Ich mache mein Ding. Dann treffen wir uns, um darüber zu sprechen, wie wir das Geschäft ausbauen können.“

„Der Ausbau des Geschäfts für den Erfolg birgt auch Konflikte. Wie wir uns gegenseitig beeinflussen oder ob wir Opfer bringen wollen oder nicht. Es ist ein Balanceakt. Es ist eine Chance und ein Risiko.“

Laut Hulst verbringen er und Nishino rund 80 Prozent ihrer Zeit in ihrer jeweiligen Abteilung. „Es ist wirklich schön, zwei Entwickler an der Spitze zu haben. Wir haben beide einen Ingenieurabschluss und sind beide sehr praxisorientiert“, führte Hulst aus.

„Es muss großes Vertrauen herrschen und wir arbeiten schon sehr lange zusammen.“

Fokus liegt auf Innovation und hochwertigen Erfahrungen

Kurz nach seiner Beförderung zu einem der beiden CEOs von Sony Interactive Entertainment wies Nishino in einem Statement aus dem Mai darauf hin, dass der Fokus des Unternehmens in den nächsten Jahren auf technischen wie spielerischen Innovationen und qualitativ hochwertiger Hard- wie Software liegen wird.

„Wir werden weiterhin Spieler und Schöpfer durch weltklasse Produkte, Dienstleistungen und Technologie miteinander verbinden. Wir streben stets danach, unsere Gemeinschaft durch Innovationen in jedem Bereich bei Sony Interactive Entertainment noch weiter zu vergrößern“, so Nishino damals.

„Ich fühle mich geehrt, eine so wichtige Rolle an der Seite von Hermen übernehmen zu dürfen. Indem wir enger zusammenarbeiten, werden wir in der Lage sein, unglaubliche Erfahrungen für ein stetig wachsendes Publikum jetzt und in der Zukunft zu schaffen.“

