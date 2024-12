Path of Exile 2: Angaben zur Spielzeit und ein Vergleich mit Soulslike-Titeln

Path of Exile 2:

In wenigen Tagen startet das Action-Rollenspiel "Path of Exile 2" in den Early-Access. Passend zum bevorstehenden Start erreichten uns Angaben zur Spielzeit der Kampagne und dem Schwierigkeitsgrad des Nachfolgers.

Aufgrund technischer Probleme waren die Entwickler von Grinding Gear Games vor ein paar Wochen dazu gezwungen, den Early-Access-Start von „Path of Exile 2“ kurzfristig zu verschieben.

Nachdem das Studio zunächst von einem Vorabrelease im November ausging, ist der Early-Access-Start von „Path of Exile 2“ nach der Verschiebung für diese Woche vorgesehen. Der Youtuber „Fextralife“ hatte bereits vor dem offiziellen Release die Möglichkeit, das neue Action-Rollenspiel von Grinding Gear Games ausführlich in Augenschein zu nehmen und neue Details in Erfahrung zu bringen.

Diese drehen sich um die Spielzeit von „Path of Exile 2“ und den Schwierigkeitsgrad des Free2Play-Titels.

So lange wird euch die Kampagne beschäftigen

Kommen wir zunächst zur Spielzeit. Zu beachten ist, dass sich „Fextralife“ hier ausschließlich auf die Kampagne von „Path of Exile 2“ bezieht. Für die Kampagne können Spieler durchschnittlich 35 bis 40 Stunden einplanen. Wie bereits beim Vorgänger macht die Kampagne allerdings nur einen Teil der Spielerfahrung aus.

Genau wie der erste Teil soll auch „Path of Exile 2“ den größten Teil seines Reizes aus der umfangreichen Endgame-Erfahrung ziehen.

Das zweite Thema, auf das „Fextralife“ einging, ist der Schwierigkeitsgrad des Action-Rollenspiels. Laut dem Youtuber bietet sich mitunter ein Vergleich mit den diversen Soulslike-Titeln an. Denn auch wenn es sich bei „Path of Exile 2“ nicht um ein klassisches Soulslike handelt, wird der Schwierigkeitsgrad des Action-Rollenspiels recht knackig ausfallen.

Insbesondere die Bosskämpfe sollen euch immer wieder mit Überraschungen konfrontieren und euch mitunter alles abverlangen. Abgerundet werden der große Umfang und der fordernde Schwierigkeitsgrad von einem düsteren Grafikstil, der laut „Fextralife“ immer wieder an Blizzards Kult-Titel „Diablo 2“ erinnert.

Wann startet der Early-Access?

Wie eingangs erwähnt, startet der Early-Access von „Path of Exile 2“ nach der kurzfristigen Verschiebung in dieser Woche. Los geht es am Freitag, den 6. Dezember 2024. Der Release des Action-Rollenspiels erfolgt für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Obwohl es sich bei „Path of Exile 2“ genau wie beim Vorgänger um einen Free2Play-Titel handelt, bietet Grinding Gear Games den Early-Access nicht kostenlos an.

Stattdessen müssen für den Kauf sogenannte Unterstützerpakete erworben werden. Neben dem Zugriff auf „Path of Exile 2“ sind exklusive kosmetische Extras enthalten. Die höherpreisigen Unterstützerpakete umfassen zudem Inhalte wie Shirts, Kapuzenpullis oder von den Entwicklern signierte Artprints.

Weitere Details zu den unterschiedlichen Paketen und Inhalten warten auf der offiziellen Website. Die Vollversion von „Path Exiles 2“ kann zum Release kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.

Einen konkreten Termin nannte Grinding Gear Games hier aber noch nicht.

