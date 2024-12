Frohes Fest: PLAY3.DE wünscht verspielte Weihnachten mit jeder Menge Loot!

Wenn das letzte Wort des DHL-Boten „Amazon“ lautet, zweibeinige Rentiere die Insel von „Fortnite“ bevölkern und das PlayStation Network ächzend zusammenbricht, dann wissen wir es ganz genau: Das Weihnachtsfest steht wieder vor der Tür – und mit ihm auch die traditionelle „Weihnachtsansprache“ von PLAY3.DE.

Bevor sich unser Team also unter reich geschmückte Weihnachtsbäume knien wird, um dort hoffentlich dicke PS5-Pro-Konsolen samt Spielen mit Pro-Support vorzufinden, tun wir es jetzt – wir wünschen allen Zockern da draußen besinnliche Feiertage! Nur den „guten Rutsch“ müssen wir euch leider noch vorenthalten, denn diese Ansprache soll beim nächsten Mal gehalten werden.

Genießt die Weihnachtstage in vollen Zügen!

Doch so „verzockt“ wir Weihnachten im letzten Absatz auch dargestellt haben: Es ist natürlich ebenso die Zeit des Jahres, in der wir die Controller einfach mal aus den Händen legen, um die schönen Quests des echten Lebens anzunehmen. Sprich: Zeit mit der Familie verbringen, Freunde treffen und generell einfach mal den Pause-Knopf drücken. Wir hoffen, dass ihr viele dieser besonderen Momente werdet genießen können!

Und sollte am zweiten Weihnachtsfeiertag dann doch einmal die Langeweile aufkommen, weil ihr in einem Teil der Welt lebt, wo die Bürgersteige niemals heruntergeklappt werden – nun, dann könnt ihr euch zumindest mit dem Ausblick auf die kommenden Spielekracher trösten. Beispiele gefällig? Das dachten wir uns schon.

Bereits am 17. Januar wird mit „Dynasty Warriors: Origins“ das erste potenzielle Highlight des Jahres 2025 erscheinen. Wer dessen strategischen Massenschlachten allerdings weniger zugetan ist, der könnte sich ab dem 28. Februar in „Monster Hunter Wilds“ in deutlich kleineren Dimensionen deftig prügeln. Denn wie immer geht es hier meistens gegen riesige Monster.

Denjenigen, die ihre Kloppe gern etwas realistischer genießen, sei eines der am meisten erwarteten Open-World-Spiele ans Herz gelegt: „Ghost of Yotei“, dessen Name im Rahmen von Sonys Ankündigung fiel, dass für „jedes Jahr große Einzelspieler-Titel“ geplant seien. Und wenn das mal keine gute Nachricht für immersionsliebende Gamer ist!

Auch bei „Stellar Blade“ weihnachtet es sehr:

Das war natürlich längst noch nicht alles, doch bevor ihr euch zu sehr in Gedanken an „Death Stranding 2: On The Beach“, „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und andere verliert: Erholt euch erst einmal gut und tankt Energie für eure nächsten virtuellen Abenteuer und die nächste Highscore-Jagd. PLAY3.DE wünscht euch ein Weihnachtsfest, das mindestens so episch ist wie die Harlekinskrone in „Diablo 4“!

