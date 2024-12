GTA 3: Dokument-Leak enthüllt Rockstars ambitionierte Pläne

Rockstar Games werkelt derzeit mit Hochdruck an „GTA 6“ und lässt sich dabei nicht in die Karten schauen. Dennoch ist das Studio erneut einem Leak zum Opfer gefallen. Dabei traten Dokumente ans Tageslicht, die jedoch bis ins Jahr 2001 zurückgehen und unter anderem „GTA 3“, „GTA: San Andreas“ und „GTA: Vice City Stories“ betreffen. Vor allem im Hinblick auf den dritten Teil der Reihe enthüllen die Dokumente einige interessante Details und zeigen, welche Ambitionen Rockstar schon zur damaligen Zeit hatte.

GTA 3 sollte umfassenden Mehrspieler-Part bekommen

Als „GTA 3“ im Oktober 2001 veröffentlicht wurde und die beliebte Actionspiele-Reihe in die dritte Dimension verfrachtete, wurde lediglich ein Einzelspieler-Modus geboten. Wie die aufgetauchten Dokumente aber zeigen, hatte Rockstar ursprünglich auch einen Mehrspieler-Part für „GTA 3“ in Planung. Diese Pläne fielen seinerzeit ziemlich ehrgeizig aus: So wollten die Entwickler unter anderem ein Fraktions- und Fähigkeiten-System umsetzen, während Spieler auch Grundstücke kaufen und besitzen sollten.

Wie InsiderGaming berichtet, wurden die Dokumente bereits am 17. Dezember 2024 von einem GTAForums-Benutzer mit dem Namen FrankieLiberty hochgeladen. Der Grund für sein Handeln sei die Tatsache, dass andere Benutzer die Dokumente bereits gewinnbringend verkauften. Wie die Dokumente außerdem noch enthüllten, sollten ursprünglich die Barking Dog Studios die Entwicklung von „GTA 3“ übernehmen. Diese wurden im August 2002 von Publisher Take-Two übernommen und anschließend in Rockstar Vancouver umgewandelt.

Rockstar verfolgt auch für GTA 6 ehrgeizige Ziele

Letztendlich konnte Rockstar Games seine Online-Pläne aber erst mit „GTA 4“ in die Tat umsetzen, bevor sie mit „GTA 5“ dann endgültig auf die Spitze getrieben wurden und ein umfangreiches Ausmaß annahmen. So lockt „GTA 5 Online“ nach wie vor zahlreiche Spieler an und wird von den Machern auch weiterhin mit frischen Inhalten versorgt. So wurde erst vor wenigen Wochen das neue „Agents of Sabotage“-Update veröffentlicht, dass weitere Missionen, Fahrzeuge und Gameplay-Verbesserungen enthielt.

Während Rockstar somit schon 2001 ambitionierte Ziele für „GTA 3“ verfolgte, sieht es im Hinblick auf das kommende „GTA 6“ ähnlich aus. So hatte Take-Two-CEO Strauss Zelnick bereits verraten, dass „GTA 6“ in allen Belangen „viel größer, besser und aufregender“ werden wird. Durch die ehrgeizigen Ziele sei aber auch die Entwicklung entsprechend kostspielig. Gerüchten zufolge sei „GTA 6“ schon jetzt das teuerste Spiel aller Zeiten.

Weitere Meldungen zu GTA 3, GTA 5, GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren