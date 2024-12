Alan Wake 2 & Control: Verbindung „fängt gerade erst an“ – Sam Lake über das Remedy Connected Universe

Entwickler Remedy ist bekannt dafür, seine Spiele miteinander zu verknüpfen. So zuletzt auch „Alan Wake 2“ und „Control“. Doch das Remedy Connected Universe steht gerade erst am Anfang, wie Studio-Chef Sam Lake nun verraten hat.

Die Spiele von Entwickler Remedy, wie beispielsweise „Alan Wake 2“ oder „Control“, haben eine Sache gemeinsam: Sie alle sind mehr oder weniger miteinander verbunden und spielen im selben Universum – dem sogenannten Remedy Connected Universe.

Doch was genau hat das finnische Studio mit seinem Universum vor? Könnte es vielleicht sogar „Avengers: Endgame“-ähnliche Züge annehmen? Laut Sam Lake, seines Zeichens Creative Director von Remedy, könne man dies aktuell noch nicht genau sagen. Wie er nun verraten hat, stehe das Remedy Connected Universe nämlich „gerade erst am Anfang“ und „es sei zu früh, um über ein Endgame zu sprechen.“

Sam Lake spricht über das Remedy Connected Universe

Obwohl die Titel von Remedy seit jeher mit Easter-Eggs und Querverweisen ausgestattet waren, wurde die Verbindung erst mit dem AWE-DLC für „Control“ offiziell zum Kanon gemacht. Weiter geführt wurde die Verbindung im zuletzt veröffentlichten „Alan Wake 2“. In dessen erster Erweiterung wurde „Control“-Protagonistin Jesse Faden sogar zum spielbaren Charakter. Kein Wunder, wie Sam Lake nun in einem Interview mit IGN verriet: „Ich liebe es, diese Dinge miteinander zu verknüpfen.“

„Ich liebe es, die Verbindungen tiefer zu machen und die Hintergrundgeschichte zu erweitern. Es fühlt sich wirklich an wie eine Chance, diese Fäden, die wir dort gelegt haben, aufzugreifen, zu erweitern und verschiedene Ideen zu erforschen. Das ist wirklich aufregend“, erklärte Lake.

Weiter heißt es: „Und unsere Sichtweise ist: Jedes Spiel muss eigenständig unterhaltsam sein und für sich selbst stehen. Aber für unsere Fans, für diejenigen, die andere Remedy-Spiele gespielt haben, wollen wir viele Inhalte einbauen, die sie im Rahmen der fortlaufenden Universumsgeschichte entdecken können.“

Spieler können immer „tiefer in dieses Kaninchenloch eintauchen“

Da jeder Titel von Remedy somit auch für sich alleine funktioniert, könnten neue Spieler laut Lake mit jedem ihrer Werke einsteigen. Durch das Remedy Connected Universe können sie im Anschluss dann auch die anderen, älteren Spiele von Remedy spielen und so immer „tiefer in dieses Kaninchenloch eintauchen.“

Es bleibt also in jedem Fall spannend, wie Remedy sein eigenes Universum in Zukunft weiter ausbauen wird und welche Verbindungen wohl noch ans Tageslicht treten werden. Aktuell werkelt das Studio mit „FBC: Firebreak“ an seinem ersten Mehrspieler-Titel, der im „Control“-Universum angesiedelt sein wird. Eine Fortsetzung befindet sich mit „Control 2“ ebenso in der Mache, wie die Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2“. Letztgenannte entstehen in einer Zusammenarbeit mit Rockstar Games.

