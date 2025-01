Tango Gameworks: Ein Neubeginn – Hi-Fi-Rush-Macher melden sich zu Wort

Tango Gameworks startet unter dem Dach von Krafton in ein neues Jahr. Das Studio, bekannt für Titel wie “Hi-Fi Rush" und “The Evil Within", gab passend dazu eine Botschaft heraus.

Nachdem Microsoft als Bestandteil von Zenimax einst den Entwickler Tango Gameworks übernahm, sah es im vergangenen Jahr zunächst nach dem Ende des japanischen Entwicklers aus. Die Schließung des Studios wurde im Mai 2024 angekündigt.

Besonders bemerkenswert war der Schritt, da Tango Gameworks kurz zuvor mit dem Rhythmus-Actionspiel “Hi-Fi Rush” (Test) auftrumpfen und mehrere Preise gewinnen konnte. Wenig später fand Tango eine neue Heimat bei Krafton, dem Unternehmen hinter “PUBG”. Allerdings landete nur ein Teil der Mitarbeiter beim neuen Eigentümer.

Tango Gameworks veröffentlicht Neujahrsbotschaft

Tango Gameworks meldete sich Anfang des Jahres mit einer Botschaft zurück, die den Neustart noch einmal untermauert.

„Ein Neubeginn: Tango Gameworks wurde als Tango Gameworks Inc. wiedergeboren und schließt sich stolz Krafton Inc. an. Wir freuen uns, weiterhin Spiele zu entwickeln, die Spielern auf der ganzen Welt Freude bereiten. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung auf diesem neuen Weg!“, heißt es in den sozialen Medien.

Tango Gameworks gibt zum Neujahr ein Lebenszeichen.

Kraftin-CEO Han “CH” Kim erklärte bereits im September, dass man trotz der Nischenposition von “Hi-Fi Rush” gewillt sei, eine Fortsetzung zu unterstützen, auch wenn diese finanziell kein großer Erfolg werden könnte. Der Fokus liege darauf, den Fans treu zu bleiben und das Beste aus dem Franchise herauszuholen.

Vergangenheit und Zukunft von Tango Gameworks

Tango Gameworks ist bekannt für kreative und atmosphärische Titel. Neben “Hi-Fi Rush” hat das Studio auch “The Evil Within” und “Ghostwire: Tokyo” hervorgebracht. Die Rechte an diesen Franchises blieben bei Microsoft, sodass unklar ist, wie es damit weitergeht.

Die genauen Pläne für zukünftige Projekte von Tango Gameworks sind bislang nicht bekannt. “Hi-Fi Rush 2” scheint jedoch Priorität zu haben, sodass es in diesem Jahr zu einer einschlägigen Ankündigung kommen könnte.

Letztlich bleibt zu hoffen, dass nach zwei Jahren verstärkter Studioschließungen und Entlassungen ein neues Jahr bevorsteht, in dem nicht nur “GTA 6” – sollte es wirklich im Herbst 2025 erscheinen – den Markt beflügeln kann.

