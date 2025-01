Judas: Entwicklung im Vergleich zu BioShock „viel, viel schwieriger“ 

Mit „Judas“ befindet sich aktuell ein geistiger Nachfolger der „BioShock“-Reihe in der Entwicklung. Doch laut Game Director gestalten sich die Arbeiten an seinem neuesten Projekt „viel, viel schwieriger“, was vor allem auf die angestrebte Handlungsfreiheit zurückzuführen sei.

„BioShock“-Schöpfer Ken Levine und sein Studio Ghost Story Games werkeln aktuell an „Judas“, das auf den ersten Blick einige Parallelen zu der erfolgreichen Shooter-Reihe rund um Rapture und Columbia aufweist. Auch erste Preview-Berichte zu „Judas“ betonten bereits die Ähnlichkeiten. Doch was die Entwicklung betrifft, scheinen die Arbeiten am neusten Projekt von Ken Levine deutlich aufwändiger auszufallen. Das verriet der Game Director nun zumindest in einem Interview.

BioShock war „im Grunde ein Korridor“

Im Gespräch mit GamesIndustry gab Levine zu verstehen, dass es sich bei „Judas“ im Vergleich zu den „BioShock“-Spielen um einen deutlich anspruchsvolleren Titel handeln würde. Da vor allem ein besonderer Wert auf die Handlungsfreiheit der Spieler gelegt werden soll, gestaltet sich auch der Entwicklungsprozess entsprechend schwieriger. Dabei verglich Levine „BioShock“ mit einem Korridor: „BioShock ist, wenn man es aus Entwicklungssicht betrachtet – und das mag für einige Leser etwas befremdlich klingen – im Grunde ein Korridor.“

Weiterhin führte Levine aus: „Ein sehr, sehr langer Korridor mit einer Reihe von Triggerpunkten, die Story-Elemente auslösen. Judas wird sehr, sehr anders gemacht, und das macht es hoffentlich viel mehr reflektierend für die Handlungsfreiheit der Spieler, aber auch viel, viel schwieriger zu machen.“

So soll Judas eine nicht-lineare, spielergesteuerte Geschichte erzählen, die deutlich mehr Freiraum bieten wird. Die Handlungen der Spieler sollen beobachtet und alle möglichen Entscheidungen auch berücksichtigt werden. „Selbst wenn Charaktere eine lange Reihe von Spieleraktionen beobachten und kommentieren. ‚Hey, du hast das gesehen, und du hast das gemacht, und dann hast du das gemacht, und das war interessant, weil das das verursacht hat‘ – so etwas machen wir gerade“, erklärte Levine im Interview.

Judas soll voraussichtlich im März 2025 erscheinen

Mit der offenen Erzählweise von „Judas“ planen die Entwickler laut Levine somit etwas Einzigartiges zu schaffen. Außerdem soll die Handlung durch das Gameplay sinnvoll ergänzt werden, weshalb man unter anderem auch auf Roguelike-Elemente zurückgreifen wird. So schickt „Judas“ die Spieler in ein Raumschiff, von dem es zu entkommen gilt. Je nachdem, wie man mit der Besatzung und den drei Anführern des Schiffes interagiert, kann es zu Veränderungen der Handlung kommen.

Erscheinen soll „Judas“ aller Voraussicht nach im März 2025. Das gab zuletzt zumindest Publisher Take-Two Interactive bekannt. Ein genaues Release-Datum steht bislang aber noch aus. Geplant ist die Veröffentlichung des First-Person-Shooters für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC.

