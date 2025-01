The Last of Us Part 2 Remastered: Unbeliebtes Feature kehrt in der PC-Version zurück

The Last of Us Part 2 Remastered:

Mit dem Remaster zu "The Last of Us: Part 2" steht die nächste PC-Umsetzung eines erfolgreichen PlayStation-Studios in den Startlöchern. Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, wird eine in der Vergangenheit immer wieder kritisierte Funktion zurückkehren.

Nachdem in den letzten Jahren diverse erfolgreiche Titel der PlayStation Studios den Weg auf den PC fanden, kündigte Sony Interactive Entertainment auf den The Game Awards 2024 die nächste Portierung an.

Die Rede ist von Naughty Dogs „The Last of Us: Part 2 Remastered“, das auf dem PC mit diversen technischen Verbesserungen aufwarten wird. Darüber hinaus kehrt eine Funktion zurück, die in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen sorgte. So setzt „The Last of Us: Part 2 Remastered“ auf dem PC nämlich ebenfalls einen PlayStation Network-Account voraus.

Da Sony Interactive Entertainment trotz aller Kritik der letzten Monate auch bei Singleplayer-Titeln auf dem PC auf eine PSN-Pflicht setzte, kommt die Ankündigung im Fall von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ wenig überraschend.

Kritik der PC-Spieler ging zuletzt zurück

Zur Wahrheit gehört auch, dass die Kritik der PC-Community an der PC-Pflicht zuletzt leiser wurde. Ihren Höhepunkt erreichte diese Anfang Mai. Nach der Ankündigung, dass die PSN-Accounts beim erfolgreichen Coop-Shooter „Helldivers 2“ nachträglich verpflichtend werden sollten, reagierten die Spieler mit lautstarker Kritik.

Nach einem Review-Bombing auf Steam und hitzig geführten Diskussionen entschieden sich Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Arrowhead dazu, ihre Pläne zu ändern und bei „Helldivers 2“ auf eine PSN-Pflicht zu verzichten.

Erst bei folgenden PC-Portierungen der PlayStation Studios setzte Sony Interactive Entertainment das Konzept des verpflichtenden PSN-Accounts konsequent um.

Für Kritik sorgte dabei vor allem die Tatsache, dass das PSN in zahlreichen Regionen schlichtweg nicht verfügbar ist.

Das bietet The Last of Us 2 auf dem PC

In der offiziellen Ankündigung wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass die PC-Portierung von „The Last of Us Part 2: Remastered“ aus einer Zusammenarbeit der Studios Naughty Dog, Iron Galaxy Studios und Nixxes Software hervorgeht. Auf dem PC bietet die Neuauflage die gleichen Inhalte wie auf der PS5.

Zu diesen gehören neben der Kampagne der Roguelike-Modus „No Return“, die Lost Levels, die sich aus in der Originalversion nicht vorhandenen Spielabschnitten zusammensetzen, und der Gitarren-Modus.

Des Weiteren versprechen die Entwickler diverse grafische Verbesserungen, mit denen sie Gebrauch von den technischen Möglichkeiten des PCs machen möchten. Weitere Details zu den Spezifikationen und Optimierungen möchten die Verantwortlichen zu gegebener Zeit veröffentlichen.

„The Last of Us Part 2 Remastered“ erscheint am 3. April 2025 für den PC. Versorgt werden sowohl Steam als auch der Epic Games Store.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren