Bloodborne: Sony trollt die Community – oder auch nicht?

Seit Jahren hoffen Fans von „Bloodborne“ auf ein Remaster oder eine PC-Version des beliebten Action-RPGs von FromSoftware. Trotz fehlender Ankündigungen gibt es immer wieder kleine Hinweise oder Andeutungen, die die Community spekulieren lassen. Mit einem Tweet legt PlayStation nach.

PlayStation Deutschland weckt Hoffnungen

Auf dem offiziellen Twitter/X-Account von PlayStation Deutschland erschien heute ein Beitrag mit den Worten: „Wir sagen: Bloodborne. Ihr sagt?“

Diese fünf Worte lösten unmittelbar eine Welle von Reaktionen innerhalb der Community aus. Viele Fans nutzten die Gelegenheit, um erneut ihren Wunsch nach einer technisch überarbeiteten Neuauflage für die PS5 oder einem PC-Port zu äußern.

“Gebt dem Spiel einfach ein Remaster oder Remake. Gebt den Spielern, was sie wollen”, heißt es unter dem Tweet. Oder auch: “Bitte ENDLICH ein PS5- und PC-Remaster, danke! Und wenn ihr schon dabei seid, Demon Souls bitte auch für den PC.”

Sony spielt mit den Gefühlen der Fans. Oder ist es mehr als das?

Andere hingegen reagierten frustriert, da es bereits mehrfach ähnliche Situationen gab, in denen Hoffnungen geweckt, aber nie erfüllt wurden. “Jetzt macht ihr euch doch wirklich nur noch über uns lustig”, so ein eher skeptischer Follower.

Die Tatsache, dass „Bloodborne“ kürzlich in eine Liste von Spielen aufgenommen wurde, die 2025 ihr zehnjähriges Jubiläum feiern, trug ebenfalls zu den Spekulationen bei, auch wenn es sich hierbei um keinen echten Hinweis handeln dürfte:

Warum es bislang kein Remaster gibt

Während die Nachfrage nach einem „Bloodborne“-Remaster oder einer Fortsetzung groß ist, gibt es laut dem ehemaligen Präsidenten von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, eine mögliche Erklärung dafür, warum das Projekt bislang nicht umgesetzt wurde.

Yoshida zufolge sei sich sowohl FromSoftware als auch PlayStation der anhaltenden Beliebtheit von „Bloodborne“ bewusst. Tatsächlich sei es eines der am häufigsten von Fans gewünschten Remaster. Dennoch habe Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware und kreativer Kopf hinter dem Spiel, bisher keine Zeit für eine Neuauflage gehabt, so Yoshidas Spekulation.

Das Hauptproblem liege darin, dass Miyazaki stark in andere Projekte involviert ist. Der Erfolg von „Elden Ring“ und der 2024 veröffentlichten Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ habe den Game Director stark beansprucht. Zwar sei er weiterhin an „Bloodborne“ interessiert, doch er wolle das Projekt nicht in fremde Hände geben.

Die Zukunft von „Bloodborne“ bleibt letztlich ungewiss. Offizielle Angaben zu einem Remaster oder einem Nachfolger gibt es nicht. FromSoftware arbeitet derzeit an mehreren neuen Projekten, darunter „Elden Ring: Nightreign“, einem eigenständigen Spin-off mit Roguelike-Elementen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das Studio an einem neuen „Armored Core“-Titel werkelt.

