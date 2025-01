Wegen Concord: Insider ordnet Stopp von Sonys Live-Service-Spielen ein

Erfolgreiche Live-Service-Spiele versprechen enormen Gewinn und so wollte auch Sony im Jahr 2022 ein Stück vom Kuchen und kündigte seine große Live-Service-Offensive an: bis 2026 wollte der PlayStation-Hersteller insgesamt zehn Spiele mit Live-Service-Ansatz veröffentlichen.

Nun schreiben wir den Januar 2025 und ein großer Teil der geplanten Titel wurden bereits wieder gestrichen. Dieses Umdenken seitens Sony sei vor allem auf das krachend gescheiterte „Concord“ zurückzuführen. Davon ist zumindest der Insider und Branchenkenner Jeff Grub überzeugt.

Concord-Desaster sorgte für Umdenken

Erst kürzlich wurde bekannt, dass zwei weitere noch unangekündigte Live-Service-Titel eingestellt hat, die bei Sony Bend („Days Gone“) und Bluepoint Games („Demon’s Souls“) entstehen sollten. Dazu äußerte sich Grubb in der neuesten Ausgabe seines „Games Mess“-Podcast und verriet, dass „Concord“ dafür hauptverantwortlich sei. „Das ist wegen Concord passiert, so wurde es mir erzählt. Es liegt an Concord. Sony ist von Concord geschockt und geht jetzt zu jedem Studio und bewertet jedes einzelne Projekt neu“, so Grubb.

Weiter heißt es: „Wenn es sich um ein Live-Service-Projekt handelt, gibt es viele Hindernisse, die es daran hindern, überhaupt veröffentlicht zu werden. Das waren ihre Hauptprojekte; sie werden nun neue Projekte vorschlagen müssen, und es ist nahezu sicher, dass sie kein grünes Licht für ein Live-Service-Projekt erhalten werden, und sie wissen das, also erwarte das nicht von diesen [Studios].“

Sony will weiterhin auf Live-Service setzen

Trotz der Misserfolge will Sony aber auch zukünftig weiter Live-Service-Spiele veröffentlichen. Doch mittlerweile scheint der Hersteller seine Pläne genauer zu überdenken. Neben dem „Concord“-Flop und den jüngst eingestellten Titeln wurden unter anderem auch entsprechende Projekte für die Marken „Twisted Metal“ und „The Last of Us“ verworfen:

Auf der anderen Seite stehen jedoch große Erfolge wie „Helldivers 2“, dessen Veröffentlichung sich im vergangenen Jahr zum erfolgreichsten Launch in der PlayStation-Geschichte entwickelte. Abseits der vielversprechenden Live-Service-Spiele möchte Sony aber auch die bewährten Einzelspieler-IPs nicht außer Acht lassen. Das bestätigte neben PlayStation-Chef Hermen Hulst zuletzt auch der ausgeschiedene Shuhei Yoshida, der 31 Jahre lang für Sony tätig war.

Kommende Live-Service-Projekte von Sony sind unter anderem das vielversprechende „Marathon“ von Entwickler Bungie („Destiny 2“), welches laut eigenen Angaben das „ultimative Live-Service-Spiel“ werden soll. Und auch Guerrilla Games werkelt an einem Multiplayer-Spin-Off der erfolgreichen „Horizon“-Reihe, für das die Macher offenbar hohe Ambitionen verfolgen.

