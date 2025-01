PS6: Release früher als erwartet? Hardware-Gerücht aufgetaucht

Sony hat 2024 die PS5 Pro veröffentlicht. Nintendo bringt 2025 die Switch 2 auf den Markt. Doch wann folgen die PS6 und Next Xbox? Neue Gerüchte deuten darauf hin, dass Fans gar nicht mehr allzu lange warten müssen.

Während Nintendo mit der Switch 2 ihr eigenes Süppchen kocht, stellt sich die Frage, wann Sony und Microsoft ihre nächste Konsolengeneration starten. Trotz des Wandels hin zu einem Multiplattform-Publisher hatte der Xbox-Hersteller mehrfach betont, dass eine weitere Hardware geplant ist.

Sony beschreitet diesen Weg ohnehin: Zuletzt sickerte durch, dass AMD als Zulieferer des wichtigsten Bauteils der PS6 gewonnen werden konnte. Ein Leaker ging in dieser Woche einen Schritt weiter.

PS6: Fortschritte bei der Hardware-Entwicklung?

Laut Berichten des AMD-Leakers Kepler_L2 (via wccftech) befindet sich die PS6 bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Das Design des System-on-a-Chip (SoC) sei abgeschlossen, und die Pre-Validierung laufe bereits.

Das sogenannte A0-Tapeout sei für den späteren Verlauf des Jahres 2025 angesetzt. In der Vergangenheit vergingen zwischen diesem Meilenstein und der Veröffentlichung einer neuen Sony-Konsole etwa zwei Jahre, was einen möglichen Marktstart der PS6 im Jahr 2027 nahelegt. Aufgrund der ausstehenden Ankündigung ist natürlich nichts in Stein gemeißelt.

Kepler_L2 hat allerdings noch mehr auf Lager: Dem Leaker zufolge basiert die PS6-Grafikeinheit auf einer Variante der AMD-gfx13-Architektur, die zunächst als RDNA 5 bekannt war und mittlerweile unter der Bezeichnung UDNA geführt wird.

Weitere Details zur Leistungsfähigkeit sind bisher nicht bekannt. Hier ist in Bezug auf die PS6 frühestens im Jahr 2027 mit verlässlichen Informationen zu rechnen, sofern Sony wieder auf ein Release gegen Ende des Jahres abzielt und die Prognosen ins Schwarze treffen.

Bereits im letzten Jahr wurde berichtet, dass AMD erneut als Hauptzulieferer für die PlayStation-6-Hardware fungiert. Demnach konnte sich Intel nicht als Chip-Lieferant durchsetzen, da Uneinigkeiten über die Gewinnmarge pro Einheit eine Einigung verhinderten. Dies führte dazu, dass AMD weiterhin die Prozessoren für die nächste PlayStation-Generation bereitstellen wird.

Weitere Meldungen zur PS6:

Was hat Microsoft im Sinn?

Während Sony mit der PS6 ziemlich sicher die nächste Konsolengeneration vorbereitet, gab es in diesem Jahr Berichte über Microsofts Pläne für eine neue Xbox. Laut Insiderinformationen könnte die nächste Konsole unter dem momentan gültigen Namen „Xbox Prime“ im Jahr 2026 erscheinen.

Der Leaker „TheGhostOfHope“, der in der Vergangenheit zutreffende Vorhersagen zur „Call of Duty“-Reihe machte, betonte allerdings, dass der Name noch nicht endgültig sei.

Zudem gibt es Hinweise auf zwei Xbox-Modelle: Ein Gerücht, das im XNC-Podcast aufkam, besagt, dass Microsoft neben einer stationären Konsole auch eine Handheld-Version entwickelt. Diese könnte sich an der Nintendo Switch orientieren und möglicherweise dockbar sein.

Zum Teil wurden derartige Gerüchte bereits bestätigt:

Während sich Microsoft weiterhin zur eigenen Hardware bekennt, kursierten in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte über eine noch stärkere Öffnung des Xbox-Ökosystems für PlayStation und Nintendo – darunter etwa unangekündigte Ports der “Halo: The Master Chief Collection” und von “Forza Horizon 5”.

Hardware scheint für die Redmonder letztlich nur noch eine Nische zu sein, wie Marktbeobachter vermuten. Hier ist auch eine Analyse der Zuwächse bei Konsolen und PC-Systemen interessant.

Weitere Meldungen zu PS6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren