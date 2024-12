PS6 und Next-Xbox: Kommt ein großer Leistungssprung? Ex-PlayStation-CEO äußert sich

Im Interview mit Eurogamer plauderte der ehemalige PlayStation-Boss Shawn Layden ausführlich über die Zukunft der Videospielbranche. Laut Layden werden Konsolen in der Zukunft zunehmend irrelevant, sodass die Industrie seiner Meinung nach auf einen gemeinsamen Hardware-Standard hinsteuern könnte.

Bis es so weit ist, werde es aber noch weitere PlayStation- und Xbox-Konsolen geben. Bereits bei der PS5 Pro zeichnete sich ab, dass die Zeiten der großen technischen Sprünge langsam aber sicher vorbei sein könnten. Ein Standpunkt, den in dieser Form auch Shawn Layden vertritt. Dieser bezeichnete den Wechsel von der PlayStation auf die PS2 und den anschließenden Übergang in das HD-Zeitalter als die eindrucksvollsten Entwicklungen der Branche.

Bereits bei der PS4 fiel der grafische Sprung laut Layden deutlich geringer aus. „Dann zur PS5, die ein fantastisches Gerät ist. Aber der tatsächliche Leistungsunterschied… wir befinden uns ehrlich gesagt in einem Bereich, in dem man kaum noch Unterschiede wahrnehmen kann“, so der ehemalige PlayStation-Boss weiter.

Hardware der Konsolen gleicht sich immer mehr an

Neben dem beeindruckenden grafischen Niveau, das Videospiele mittlerweile erreicht haben, sorgt laut Layden noch ein weiterer Faktor dafür, dass die technische Entwicklung auf den Konsolen langsam aber sicher ein Plateau erreicht. Anstatt eigene angepasste Hardware zu entwerfen, setzen Sony und Microsoft mittlerweile auf Chiplösungen des gleichen Partners: AMD.

„Das glaube ich nicht“, so Layden auf die Frage, ob wir noch einmal echte Generationssprünge bei der Grafik sehen werden. „Ich meine: Wie würde dieser Sprung aussehen? Es wären perfekt umgesetzte menschliche Schauspieler in einem Spiel, das man vollständig kontrolliert. Das könnte eines Tages passieren. Ich glaube aber nicht, dass das zu meinen Lebzeiten passieren wird.“

„Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem die Innovationskurve der Hardware beginnt, sich abzuflachen oder ihr Maximum zu erreichen. Gleichzeitig bedeutet die Kommodifizierung des Siliziums, dass, wenn man eine Xbox oder eine Playstation öffnet, im Grunde genommen fast derselbe Chip verbaut ist. Alles wird von AMD hergestellt“, ergänzte Layden.

„Jede Firma hat ihr eigenes Betriebssystem und ihre eigene geheime Rezeptur. Aber im Wesentlichen ist es das Gleiche. Ich denke, wir sind ziemlich nah an den endgültigen Spezifikationen dessen, was eine Konsole darstellen kann.“

Verlagert sich der Konkurrenzkampf in den mobilen Bereich?

Experten zufolge könnte die Entwicklung des Konsolenmarkts dazu führen, dass sich Sony und Microsoft an der Switch-Strategie orientieren. Mit einem solchen Schritt würden die beiden Hersteller sowohl ihre Zielgruppe als auch den Markt für ihre Spiele deutlich erweitern.

Diesen Standpunkt vertrat in einem ausführlichen Special auch GamesIndustrys Rob Fahey, der im Handheld-Bereich das „nächste große Schlachtfeld“ der Gamesbranche sieht.

Dass Fahey mit seiner Einschätzung durchaus richtig liegen könnte, verdeutlichen die letzten Wochen. Beispielsweise bestätigte Xbox-Boss Phil Spencer die laufenden Arbeiten an einem Xbox-Handheld. Da das verantwortliche Hardware-Team noch mit diversen Prototypen experimentiert, sollten wir vorerst aber nicht mit einer Ankündigung oder Präsentation des Xbox-Handhelds rechnen.

Des Weiteren berichteten in den letzten Tagen mit Bloomberg und Digital Foundry gleich zwei zuverlässige Quellen, dass bei Sony ein neuer PlayStation-Handheld entsteht, der unter anderem in der Lage sein soll, PS5-Spiele nativ abzuspielen. Sony selbst kommentierte die entsprechenden Berichte bislang nicht.

