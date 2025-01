No Man’s Sky: Neue Planeten und mehr – Update veröffentlicht

Ursprünglich wurde „No Man’s Sky“ bereits im August 2016 für die PlayStation 4, doch Entwickler Hello Games versorgt das Sci-Fi-Abenteuer nach wie vor mit neuen Inhalten und Updates. Nachdem erst im vergangenen Jahr die umfangreiche „Worlds Part I“-Aktualisierung veröffentlicht wurde, steht ab sofort „Worlds Part II“ zum kostenlosen Download bereit.

Dabei handelt es sich um eines der bislang größten Updates in der Geschichte von „No Man’s Sky“ und so können sich Spieler unter anderem auf neue Planeten, Sterne und Story-Inhalte freuen. Vorgestellt wird „Worlds Part II“ zudem in einem passenden Trailer, während ein Deep-Dive-Video der Entwickler etliche Hintergrundinformationen liefert.

Milliarden neue Systeme, Billionen Planeten und Gasriesen

Im Mittelpunkt von „No Man’s Sky“ steht nach wie vor die Erkundung und so haben Hello Games mit dem neuesten Update Milliarden neuer Sternensysteme und Billionen neuer Planeten hinzugefügt. Diese bieten wiederum frisches Gelände, neue Biome und eine entsprechende Flora und Fauna. Vor allem das neue Geländesystem ermöglicht riesige Berge, kilometerhohe Ozeane sowie Höhlen und Schluchten in einem bislang nicht möglich gewesenen Ausmaß.

Ein weiteres Highlight sind die Gasriesen. Diese unfassbar großen Welten können bis zu zehnmal größer ausfallen, als alle bisherigen Planeten und sollen vor allem für die erfahrensten „No Man’s Sky“-Spieler eine Herausforderung darstellen. So wird für die Erkundung der riesigen Himmelskörper auch eine entsprechende Technologie erforderlich sein, während Gasstürme für Gefahr sorgen können.

Ebenfalls neu hinzugefügt wurden weitere Tiefseeumgebungen, die mit dem verbesserten U-Boot erforscht werden können. Außerdem haben die Entwickler auch die Physik des Wassers angepasst, sodass das nasse Element ab sofort noch realistischer auf die Welt um sich herum reagiert. Dadurch können Wellen entstehen, beispielsweise durch Regen oder wenn Schiffe zu nah über die Oberfläche fliegen.

Neue Story-Elemente und technische Verbesserungen

Abseits der neuen Inhalte in Form von Sternensystemen und Planeten bringt „Worlds Part II“ aber auch neue Story-Elemente für „No Man’s Sky“ mit sich. So wird eine Vielzahl neuer Quests geboten, die die bisherigen Handlungsstränge und Rätsel miteinander verbinden sollen. Obendrein können die Spieler an einer neuen Expedition teilnehmen, die einige der besten neuen Funktionen in den Mittelpunkt rückt. Als Belohnung für den Abschluss der Tour winkt zudem ein brandneues Raumschiff.

Und auch auf der technischen Seite nimmt das Update zahlreiche Verbesserungen vor. Neben den bereits erwähnten Wassereffekten wurde beispielsweise auch das Beleuchtungssystem komplett überarbeitet. Dadurch zeigen Schatten mehr Details, die Sonneneinstrahlung macht optisch mehr her und im Wasser spiegeln sich Sternenhimmel und Wolkenfetzen.

Eine vollständige Übersicht über alle neuen Inhalte und Verbesserungen des „Worlds Part II“-Update für „No Man’s Sky“ findet sich auf der offiziellen Webseite. Gespielt werden kann das Weltraum-Abenteuer auf der PS5, PS4 und mit der PS VR2. Ebenso stehen auch Versionen für die Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC bereit.

