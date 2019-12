Resident Evil 3: Arbeiten am Remake so gut wie abgeschlossen – Capcom über den neuen Look von Jill

Wie Capcom bestätigte, sind die Arbeiten am Remake von "Resident Evil 3" so gut wie abgeschlossen. Darüber hinaus verlor das Unternehmen ein paar Worte über das neue Charakter-Design von Jill.

Nachdem sich das Remake zu „Resident Evil 2“ zu einem kommerziellen Erfolg und gleichzeitig zu einem der besten Spiele des Videospieljahres 2019 entwickelte, kündigte Capcom vor ein paar Tagen ein Remake zu „Resident Evil 3“ an.

In einem aktuellen Statement ging Masao Kawada, der verantwortliche Produzent hinter der Neuauflage, auf die Entwicklung des Remakes ein und wies darauf hin, dass die Arbeiten an „Resident Evil 3“ so gut wie abgeschlossen sind. Aktuell sind die Entwickler laut Kawada damit beschäftigt, finale Anpassungen vorzunehmen. Mit einer möglichen Verschiebung sei daher nicht zu rechnen.

Entwickler möchten den Charakteren des Originals treu bleiben

Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung bereits bestätigt wurde, wird das Remake zu „Resident Evil 3“ etwas actionlastiger ausfallen als noch das Original aus dem Jahr 1999. Um dem zu entsprechen, wurde laut Capcom auch das Design der Protagonistin Jill Valentine ein wenig überarbeitet. Um mögliche Befürchtungen langjähriger Fans bereits im Vorfeld aus dem Weg zu räumen, versicherte Kawada, dass die Entwickler den Charakteren des Originals treu bleiben werden.

Resident Evil 3 Remake: Größere Änderungen gegenüber dem Original – Charaktere sollen interessanter werden

Daher sei nicht zu befürchten, dass sich der Charakter von Jill Valentine zu sehr vom ursprünglichen „Resident Evil 3“ entfernt. Selbiges gilt für den Charakter Carlos Oliveira, der ebenfalls anders aussieht als im Jahr 1999. Trotz allem soll er sich auch im Remake von „Resident Evil 3“ durch seinen heißblütigen Charakter auszeichnen.

„Resident Evil 3“ wird am 3. April 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

Quelle: DualShockers

