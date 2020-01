Star Wars: Neue Ära soll 2021 mit einem Videospiel starten

Mit „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ wurde die Saga rund um die Skywalkers zumindest im Kino zu einem Ende geführt.

Aktuellen Berichten zufolge ist das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange mit dem Film noch lange nicht erreicht. Stattdessen sollen die Verantwortlichen hinter der „Star Wars“-Marke hinter den Kulissen bereits an einer neuen Ära arbeiten. Dies möchten zumindest die Redakteure von „Making Star Wars“ in Erfahrung gebracht haben, die sich in der Vergangenheit immer wieder als eine zuverlässige Quelle erwiesen.

Weitere Filme und Spiele geplant

Wie berichtet wird, sollen die nächsten „Star Wars“-Abenteuer rund 400 Jahre vor den Geschehnissen der „Skywalkers“-Saga spielen. In dieser Zeit, die von den Redakteuren als „The High Republic“ bezeichnet wird, könnte unter anderem eine jüngere Version von Yoda in den Fokus des Interesses rücken. Die neuen Filme sollen dieses Mal allerdings keine Trilogie bilden.

Stattdessen ist von mehreren Filmen die Rede, die in der gleichen Epoche angesiedelt sind und lose miteinander verbunden werden. Wie gehabt sollen die neuen Geschichten nicht nur in Filmen erzählt werden. Auch andere Medien werden demnach versorgt. Laut „Ziro.hu“ wird die neue Ära mit einem Videospiel starten, das zur Zeit unter dem Arbeitstitel „Project Luminous“ entsteht und für einen Release im Jahr 2021 vorgesehen ist.

Da eine offizielle Stellungnahme noch aussteht, bleibt abzuwarten, ob wir es hier mit einem großen Triple-A-Projekt für die Konsolen und den PC oder doch nur mit einem Mobile-Titel zu tun haben.

