The Last of Us Part 2: PS1-Edition im Video – Demake mit Dreams

Wie würde "The Last of Us Part 2" auf der PS1 aussehen? Dieser Frage nahm sich der Youtuber Bearly Regal an und erschuf mit "Dreams" ein grobpixeliges Abenteuer, in dem Ellie in den Fokus rückt.

„The Last of Us Part 2“ wird in absehbarer Zeit die PS4 erobern und vermutlich auch den Weg auf die PS5 finden. Doch wie würde sich der Naughty-Dog-Titel auf der PS1 schlagen? Dieser Frage ging der YouTuber Bearly Regal nach, der mithilfe von „Dreams“ ein Demake erschuf, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen in einem Video anschauen könnt.

Laut der Videobeschreibung von Bearly Regal ist seine Kreation in „Dreams“ auf der PS4 vollständig spielbar. Ziel ist es, die waffenlose Ellie mit Joel zu vereinen und den gruseligen Clickern auszuweichen.

Mit Ellie in einem düsteren Haus

In den sechs Minuten des Videos zur PS1-Edition von „The Last of Us Part 2“ könnt ihr zunächst dabei zuschauen, wie Ellie ein düsteres Haus durchsucht und sich die Frage stellt, „wo zur Hölle“ Joel ist. Nach einigen Begegnungen mit wandelnden Kreaturen scheint sie am Ende auf dem richtigen Weg zu sein.

Zu den weiteren Demakes von Bearly Legal zählen besondere Editions von „Cyberpunk 2077“ und „Death Stranding“. Auch erschuf er mit „Dreams“ einst die Eröffnungssequenz von „Metal Gear Solid“.

Der Level-Baukasten „Dreams“ wird ab dem 14. Februar 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein. Erst kürzlich konnte der Titel den offiziellen Gold-Status erreichen. Wenig später sprach Sonys Shuhei Yoshida von einem Zehnjahresplan, was die Vermutung aufkommen ließ, dass ihr den Titel auch auf der PS5 spielen könnt.

