Dreams: Ein Spieler entwirft sein eigenes PlayStation 5-Design

Das britische Entwicklerstudio Media Molecule bietet den Spielern mit „Dreams“ einen kreativen Baukasten, mit dem sie allerlei Sachen selbst erstellen können. Neben eigenen Levels und Spielen kann man auch Charaktere, Umgebungen und vieles mehr erschaffen, die teilweise lebensecht wirken können.

Nun hat der Twitter-Nutzer Dan Kuhl einige Bilder aus „Dreams“ veröffentlicht, mit denen er sein eigenes Design für die PlayStation 5 vorstellt. In „Dreams“ hat er sich an den Entwurf der neuen Sony-Konsole gewagt und sich von den Devkits inspirieren lassen, die seit einigen Monaten die Runde machen. Deshalb spendierte er auch seiner PS5 eine V-Optik, die jedoch etwas diskreter als in den Devkits Anwendung findet.

Mit seinem Entwurf wollte Dan Kuhl ein „realistischeres Design“ für den Endverbraucher erstellen, da die PS5-Devkits mit der Optik sicherlich nicht in den weltweiten Handel kommen werden. Die Bilder unterstreichen auch ein weiteres Mal, was für Möglichkeiten die PlayStation 4-Spieler mit „Dreams“ erhalten. Mit dem nötigen Talent und Verständnis der Tools kann man selbst hochdetaillierte Modelle erschaffen.

Dabei sollen vor allem die Anschlüsse an der Rückseite besonders schwierig zu modellieren gewesen sein. Doch schaut euch die Designs am besten mal selbst an.

„Dreams“ erscheint am 14. Februar 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Nachdem man im letzten Jahr eine Early Access-Version veröffentlichte, erscheint endlich die Vollversion, die auch neue Funktionen, einen Story-Modus und mehr mit sich bringen wird.

My PS5 concept inspired by the leaked dev kit. Had to make another small tweak no one but me will ever notice. I love Dreams.

Anyone have any requests for sculpts or suggestions for this sculpt? #MadeInDreams #PS4share #DreamsPS4 #PS5 #conceptart pic.twitter.com/j24QFZuKry

— Dan K (@CanadianJediYT) January 10, 2020