Overwatch: Spielerzahl erreicht einen neuen Meilenstein

Activison Blizzard hat mitgeteilt, dass „Overwatch“ einen neuen Meilenstein erreicht hat. Seit dem Launch konnte der Titel laut der Angabe des Publishers mehr als 50 Millionen Spieler anziehen. Im Mai 2018 wurden 40 Millionen Spieler bestätigt. Gestützt wurde der jüngste Anstieg durch die Veröffentlichung der Nintendo Switch-Version gegen Ende des vergangenen Jahres.

Wie viele Spieler sind aktiv?

Unklar ist, wie viele der 50 Millionen Spieler tatsächlich noch aktiv sind. Denn auf dem Markt verweilt der Titel schon seit Mai 2016. In den folgenden Jahren starteten mehrere Spiele wie „Fortnite“ durch, die einen großen Teil der Kundschaft an sich binden konnten. Zudem muss beachtet werden, dass nicht wenige Spieler lediglich im Rahmen von Gratis-Wochenenden einen Blick auf „Overwatch“ werfen.

„Overwatch“ war übrigens vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Der Publisher sah sich veranlasst, mehrere für China geplante Esport-Events abzusagen.

Seit einiger Zeit arbeitet Blizzard an „Overwatch 2“, mit dem neue Story-Inhalte sowie Charaktere, Karten und Modi eingeführt werden sollen, von denen auch Besitzer des ersten Teils profitieren werden. Die Entwicklung von „Overwatch 2“ wirkt sich jedoch auf das Original aus, was zu weniger häufigen Updates führt. Mit dem Launch des neuen Spiel soll alles besser werden.

Der Jahresabschluss von Activision Blizzard wurde außerdem betont, dass „Call of Duty Mobile“ sehr gut abschneidet und für die Zukunft noch mehr mobile Ports bereitstellt werden sollen. Und natürlich erscheint in diesem Jahr ein neues „Call of Duty“.

