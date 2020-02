Resident Evil 3: Screenshot-Leaks verbreiten den Horror

Das Remake von „Resident Evil 3“ wird noch etwas mehr als einen Monat auf sich warten lassen. Doch vorab errreichen uns einige weitere Screenshots des Remakes aus nicht näher genannten Quellen.

Die Bilder gewähren einen Blick auf die bedrohte Stadt Raccoon City, Jill und weitere neue Gegner. Neben neuen Gegnern bietet die Neuauflage noch weitere Neuerungen, von denen einige auch in den Bildern zu erkennen sind. Die Bilder könnt ihr in den unten eingebundenen Tweets ansehen.

Raccoon City und neue Kreaturen

Das ursprünglich 1999 für die erste PlayStation Veröffentlichte Spiel hieß „Resident Evil 3: Nemesis“. Im Spiel wird die Protagonistin versuchen, aus Raccoon City zu fliehen, nachdem dort zuvor in „Resident Evil 2“ der T-Virus ausgebrochen war. Dabei wird sie von Nemesis verfolgt. Einer Kreatur, die von Umbrella erschaffen wurde, um das S.T.A.R.S.-Team zu töten.

Darüber hinaus bekommt sie es natürlich mit weiteren Monstern zu tun, die ihr Leben beenden wollen. Im Remake gibt es sogar noch einige komplett neue Kreaturen. Eine neue Kreatur ist auch in den Bildern zu sehen. Die Bilder stammen ursprünglich offenbar von GamerGen, wie das Wasserzeichen in den Bildern zeigt.

Die Neuauflage beinhaltet außerdem einen Online-Multiplayer namens „Resident Evil Resistance“, in dem sich vier Überlebende mit einem unheimlichen Mastermind auseinandersetzen müssen.

„Resident Evil 3“ wird bereits am 3. April 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC in den Handel kommen. Neben der Standard-Edition wird auch eine Collector’s Edition veröffentlicht.

