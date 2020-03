Dragon Ball Z Kakarot: Update 1.05 steht bereit – Releasezeitraum der Zeitmaschine eingegrenzt

Wie Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von CyberConnect2 bekannt gaben, steht ab sofort ein neues Update zum Action-Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“ bereit.

Dieses hebt das Abenteuer auf die Version 1.05 und bringt kleinere Bugfixes mit sich. Unter anderem wurde ein Fehler aus der Welt geschafft, der beim Laden des automatischen Speicherstandes dazu führen konnte, dass der Spielfortschritt in der „Android Saga: Episode 10“ stockte. Auch ein Application-Error im Trainings-Modus wurde behoben.

Zeitmaschine folgt noch diesen Monat

Wer unsere Berichterstattung rund um „Dragon Ball Z: Kakarot“ ausführlich verfolgt hat, wird sich sicherlich noch daran erinnern, dass die Macher von CyberConnect2 mit der Zeitmaschine im Januar ein neues Feature ankündigten. Nachdem es in den vergangenen Wochen recht still um dieses Feature wurde, wurde bekannt gegeben, dass die Zeitmaschine noch in diesem Monat den Weg in „Dragon Ball Z: Kakarot“ finden wird.

Zum Thema: Dragon Ball Z Kakarot: Kostenloses Content-Update mit Zeitmaschine und mehr im Anflug

Mit der Zeitmaschine wird es den Spielern ermöglicht, durch die Zeit zu reisen und bereits abgeschlossene Handlungsstränge ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen. Auf diesem Wege können unter anderem verpasste Sub-Quests nachgeholt werden. Einen konkreten Termin bekam das Feature bisher allerdings nicht spendiert.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Bandai Namco Entertainment (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dragon Ball Z: Kakarot