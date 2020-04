Mafia 3 Definitive Edition: Hinweise aus Taiwan – Ankündigung in Kürze?

Die Wertungen von "Mafia 3" fielen enttäuschend aus. Macht es die "Definitive Edition" besser?

In der vergangenen Woche berichteten wir, dass beim „Game Rating and Administration Committee“ in Südkorea eine „Mafia 2: Definitive Edition“ eingestuft wurde. Während die Bestätigung weiterhin aussteht, zog eine weitere Behörde nach. Auch beim Taiwan Digital Game Rating Committee tauchte die Alterseinstufung für die „Mafia 2: Definitive Edition“ auf. Genannt werden die PlayStation 4, die Xbox One und der PC als unterstützte Plattformen.

Auch Mafia 3: Definitive Edition eingestuft

Das Taiwan Digital Game Rating Committee ging noch einen Schritt weiter. Neben der überarbeiteten Neuauflage von „Mafia 2“ wird dort ebenfalls eine „Mafia 3: Definitive Edition“ gelistet. Es scheint, dass 2K Games sowohl den zweiten als auch den dritten Teil mit neuem Glanz auf den Markt bringen möchte.

Im Gegensatz zur „Mafia 2: Definitive Edition“ ist die Neuauflage des dritten Teils recht ungewöhnlich. Denn der Titel ist bereits für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Angaben zu den Änderungen und Verbesserungen lassen sich den Einträgen nicht entnehmen. Aber zumindest im Fall der Definitive Edition von „Mafia 2“ können eine höhere Auflösung und bessere Texturen erwartet werden.

Nachdem das erste „Mafia“ 2002 zunächst auf dem PC für Aufsehen sorgte und im Februar 2004 für PS2 und Xbox folgte, brachte 2K Games im August 2010 das Sequel „Mafia 2“ auf den Markt. Es erschien für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. 2016 folgte der dritte Teil für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Wertungen enttäuschten.

Zum Thema

„Mafia 4“ wurde bislang nicht angekündigt. Die Neuauflagen von „Mafia 2“ und „Mafia 3“ ließen jedoch die Spekulation aufkommen, dass 2K Games das Interesse für den vierten Teil ankurbeln möchte. Take-Two sprach Ende 2019 vom stärksten Lineup der Unternehmensgeschichte. Womöglich ist „Mafia 4“ ein Teil des Ganzen.

