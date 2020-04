PS5: Deutet der DualSense-Controller auf Inside-Out-Tracking für PlayStation VR hin?

Deutet der DualSense-Controller der PS5 auf eine Inside-Out-Tracking-Funktion für PlayStation VR hin?

Am gestrigen Abend versüßte uns Sony Interactive Entertainment die Wartezeit auf die PS5 mit der Enthüllung des offiziellen PS5-Controllers.

Dieser trägt den Namen DualSense und macht auf den ersten Blick unter anderem mit einer Veränderung der Lightbar auf sich aufmerksam. Diese ist nun um das Touchpad des Controllers herum angeordnet. Eine Begebenheit, die in diesen Stunden für eifrige Spekulationen sorgt. Wie vermutet wird, könnte die neue Lightbar nämlich auf eine Inside-Out-Tracking-Funktion für PlayStation VR hindeuten.

Zukünftig keine Tracking-Kamera mehr nötig?

Mit dieser könnte dafür gesorgt werden, dass bei der Verwendung von PlayStation VR auf der PlayStation 5 keine entsprechende Tracking-Kamera mehr benötigt wird. Wie die englischsprachigen Kollegen von Uploadvr vermuten, könnte die neue Funktion vor allem bei älteren PlayStation VR-Titeln zum Einsatz kommen, die sich dank der Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielen lassen.

Zum Thema: DualSense: „Umwerfend“ und „coole Möglichkeiten“ – Statements zum PS5-Controller

Dabei könnten sich die nach unten gerichteten Headset-Kameras einfach an den Lichtleisten auf der Controller-Oberseite orientieren, die Bewegungen des Controllers erfassen und auf diesem Wege das Spielen älterer PlayStation VR-Titel auf der PS5 ohne Kamera ermöglichen, so das Magazin weiter. In wie weit diese Funktion auch PlayStation VR 2.0 betreffen würde, bleibe hingegen abzuwarten, da davon auszugehen ist, dass Sony Interactive Entertainment beim Nachfolger des VR-Headsets vor allem auf neue und modernere Technologien setzen wird.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Unternehmen die aktuellen Gerüchte um PlayStation VR beziehungsweise den DualSense-Controller bisher nicht kommentieren wollte. Die PS5 wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft erscheinen. Zu einem Preis und einem Termin äußerte sich Sony Interactive Entertainment bisher nicht.

Quelle: Uploadvr

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5