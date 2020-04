DualSense: „Umwerfend“ und „coole Möglichkeiten“ – Statements zum PS5-Controller

Sony entschied sich für ein mehrfarbiges Design.

Vor wenigen Stunden gewährte Sony einen ersten Blick auf den DualSense. Es ist der Controller der PS5, der sich technisch und optisch von seinen Vorgängern unterscheidet. Kurz nach der Enthüllung meldeten sich Entwickler zu Wort und zeigten sich begeistert.

Andrea Pessino, Gründer/CTO von Ready At Dawn, schrieb beispielsweise: „Dieser Controller ist einfach umwerfend. Wartet einfach ab, bis ihr ihn spürt. Und das meine ich wörtlich.“ Laut Sony wurde der Controller für unterschiedliche Handgrößen optimiert und getestet, damit eine „großartiger Ergonomie“ erreicht werden kann.

Mit seinem Tweet reagierte Pessino auf ein Statement von Kotakus Jason Schreier, der von der gestrigen Präsentation des PS5-Controllers offenbar überrascht wurde. „Sony zeigt den PS5-Controller einfach so an einem Dienstagnachmittag“, so seine Worte.

Sehr coole Möglichkeiten

Auch Robert Krekel, der Audio-Lead von Naughty Dog, nutzte auf Twitter die Gelegenheit, um sich zum DualSense zu äußern. Laut seiner Einschätzung bietet der PS5-Controller „sehr coole“ Möglichkeiten, um Audio in die neue haptische Feedback-Technologie des DualSense zu integrieren.

Krekel ging nicht näher ins Detail. Doch er betonte, dass die Möglichkeiten des Controllers sehr aufregend seien. Im Wortlaut heißt es in seinem Tweet: „Ich bin sehr begeistert vom neuen Controller der PS5. Es gibt viele sehr coole Möglichkeiten, Audio mit haptischem Feedback zu integrieren. Ich habe vor langer Zeit mit einem Prototypen herumgespielt und die Möglichkeiten sind sehr aufregend.“

Immersives Audio ein wichtiges Merkmal: Laut Sony baut der DualSense auf dem Erfolg des DualShock 4-Controllers auf und bietet neue Funktionen für die nächste Konsolengeneration, darunter Haptik-Feedback, adaptive Trigger, ein eingebautes Mikrofon und weitere Features. Im gestrigen Blog-Beitrag wiederholte Sony einmal mehr, dass immersives Audio ein wichtiges Merkmal für die PS5 sein wird.

„Wir hatten mit der PS5 eine großartige Gelegenheit, Innovationen zu entwickeln, indem wir Spielentwicklern die Möglichkeit boten, herauszufinden, wie sie dieses Gefühl des Eintauchens durch unseren neuen Controller verstärken können. Aus diesem Grund haben wir ein haptisches Feedback eingeführt, das eine Vielzahl von starken Empfindungen hervorruft“, so PlayStations Hideaki Nishino ergänzend.

Preis und Termin unbekannt

Unklar ist weiterhin, wann die PS5 auf den Markt kommen wird. Sony verweist weiterhin recht grob auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Sollte die Konsole im November erscheinen, verbleiben bis zur Markteinführung nur noch sieben Monate. Offen ist weiterhin, wie die Konsole aussieht und welchen Preis das japanische Unternehmen für die Hardware verlangt.

